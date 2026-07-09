Er moderierte "Bartolomäus": Kika-Star Achim Wolff ist tot

Die deutsche Schauspielwelt trauert um Achim Wolff (†87). Der Berliner ist am 7. Juli 2026 nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben. Dies bestätigt seine Ehefrau, Schauspielerin Rita Feldmeier, gegenüber SuperIllu. Achim wurde vor allem durch seine Rolle als Weihnachtsmann in der Kika-Reihe "Beutolomäus" bekannt sowie durch die ZDF-Sitcom "Salto Postale", in der er an der Seite von Wolfgang Stumph (80) zu sehen war. Er wurde 87 Jahre alt.

Auch seine Agentur meldete sich mit einem Statement auf Instagram zu Wort. Darin heißt es: "Wir trauern um unseren Schauspieler Achim Wolff, der am 7. Juli 2026 nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben ist." Die Agentur erinnerte zudem daran, dass er für mehr als 100 Kino- und TV-Produktionen vor der Kamera gestanden habe. Den Weihnachtsmann spielte er von 2005 bis 2012 in der Kika-Serie. 2022 schwärmte er gegenüber SuperIllu von dieser Zeit: "Die Rolle habe ich geliebt, und die Begegnungen mit den Kindern waren immer sehr schön." Noch 2025 stand Achim gemeinsam mit seiner Frau Rita beim Sommertheater der Beelitzer Festspiele auf der Bühne – in der Neuauflage des DDR-Klassikers "Maxe Baumann".

Achim Wolff wurde am 13. Oktober 1938 in Berlin geboren und studierte Schauspiel an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Seine künstlerischen Anfänge führten ihn an verschiedene Theater der DDR, wobei er selbst die Zeit am Brandenburger Theater als besonders prägend empfand. Nach der Wende fand er eine neue Heimat am Theater am Kurfürstendamm und am Schlossparktheater Berlin. Zu seinen beliebtesten Bühnenrollen zählte Philipp Klapproth in "Pension Schöller", die er in über 1.400 Vorstellungen verkörperte, sowie Amandus in "Honig im Kopf", die er rund 580 Mal spielte.

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Imago Achim Wolff bei der Premiere von "2.22 Eine Geistergeschichte" in der Komödie am Kurfürstendamm im Ernst-Reuter-Saal, Berlin

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Imago Achim Wolff mit Ehefrau Rita Feldmeier, September 2025

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Imago Achim Wolff und Rita Feldmeier beim Beelitzer Spargelfest 2025 auf der Freilichtbühne Beelitz

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