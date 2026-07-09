Royal-Butler sicher: Harrys Familienband ist fast gekappt

Prinz Harry (41) ist derzeit in Großbritannien, um für die Invictus Games 2027 zu werben. Doch von einer familiären Annäherung ist wenig zu spüren. Grant Harrold, der frühere Butler von König Charles III. (77), äußerte sich nun gegenüber ActionNetwork über den Zustand der Beziehung zwischen Harry und seiner Familie – und zeichnet dabei ein düsteres Bild. "Ich denke, die Chancen auf irgendeine Art von Annäherung sind jetzt sehr gering", erklärte er und ergänzte: "Ich würde sagen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir in nächster Zeit eine Versöhnung sehen werden. Es fühlt sich an, als ob der Zug abgefahren ist und diese Beziehung, so wie wir sie kannten, praktisch vorbei ist."

Dabei sah es im Vorfeld kurz so aus, als könnte Harrys Besuch in London eine neue Tür öffnen: Laut Grant soll Charles seinem Sohn angeboten haben, während seines Aufenthalts im Buckingham-Palast zu wohnen. Doch Harry reagierte dem Bericht nach zu spät, sodass die Einladung wieder zurückgezogen wurde. Zuvor war auch geplant, dass Harry seine Frau Meghan Markle (44) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) mitbringt, um Charles zu besuchen. Diese Pläne zerschlugen sich jedoch, nachdem den Sussexes staatlich finanzierte Sicherheit verweigert wurde. Für den Ex-Butler ist das ein deutliches Zeichen, dass eine Versöhnung in weite Ferne gerückt ist. Die Datenexperten der Plattform ActionNetwork nennen sogar eine konkrete Zahl: Demnach liege die Wahrscheinlichkeit für eine Versöhnung zwischen Harry und Charles bis Ende 2027 nur bei rund 12,5 Prozent.

Grant sieht kaum noch einen Weg zurück – außer unter extremen Umständen. "Es wird etwas wirklich Bedeutendes brauchen, um die aktuelle Situation zu ändern", sagte er und ergänzte: "Ich hasse es, das sagen zu müssen, aber ich denke, es müsste etwas Gesundheitsbezogenes sein oder etwas mit dem König, damit Harry und der Rest der Familie auf irgendeine bedeutsame Weise wieder zusammenkommen." Charles hatte Anfang 2024 bekanntgegeben, an einer Krebserkrankung zu leiden, und erklärte zuletzt, dass seine Behandlung in den kommenden Monaten reduziert werde. Harry und seine Familie waren im Januar 2020 als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückgetreten und in die USA gezogen. Während Harry mit Ehefrau Meghan und den Kindern Archie und Lilibet in Montecito lebt und dort ein weitgehend unabhängiges Leben führt, bleiben direkte Begegnungen mit seiner ursprünglichen Familie in Großbritannien aktuell wohl weiter die Ausnahme.

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Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

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Getty Images König Charles und Prinz Harry, September 2022

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Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich