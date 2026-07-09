Vadim Garbuzov unterzieht sich einer Haartransplantation

Vom Tanzparkett auf den OP-Tisch: Vadim Garbuzov (39) hat jetzt einen sehr persönlichen Schritt mit seinen Fans geteilt. Der Let's Dance-Profi unterzog sich in einer Schönheitsklinik einer Haartransplantation und nahm seine Community auf Instagram dabei mit. In einem Clip auf dem Kanal der Klinik erklärt Vadim offen, dass ihn seine immer größer werdenden Geheimratsecken und lichter werdenden Haare schon länger beschäftigen. Weil er als Profitänzer regelmäßig bei TV-Shows und Live-Auftritten im Rampenlicht steht, sei ihm sein Erscheinungsbild "sehr, sehr wichtig".

Kurz vor dem Eingriff zeigte sich der 39-Jährige in seiner Instagram-Story entspannt und gut gelaunt: "Los geht's, ich bin in guten Händen." Wenig später folgte bereits das erste Update aus der Klinik. Zunächst wurden Haare am Hinterkopf entnommen und für die Verpflanzung vorbereitet, bevor sie im vorderen Bereich eingesetzt wurden. Sein Fazit fiel laut RTL durchweg positiv aus: "Bis jetzt ist alles perfekt gelaufen." Bis das endgültige Ergebnis sichtbar ist, wird allerdings noch etwas Zeit vergehen – nach einer Haartransplantation dauert es in der Regel mehrere Monate, bis die neuen Haare vollständig nachwachsen.

Vadim gehört seit über zehn Jahren zum festen Profi-Aufgebot von "Let's Dance" und feierte auch in der österreichischen Version der Tanzshow bereits große Erfolge. Umso persönlicher dürfte es für viele Fans sein, dass er das Thema Haarausfall nun so offen anspricht. Auch privat beginnt für den Tänzer derzeit ein neues Kapitel: Erst vor wenigen Wochen machte er öffentlich, dass er und seine langjährige Partnerin getrennte Wege gehen. Für Vadim scheint aktuell also in vielerlei Hinsicht ein neuer Lebensabschnitt zu beginnen.

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Imago Vadim Garbuzov bei der 18. Staffel von "Let’s Dance" im Coloneum in Köln, 25.04.2025

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Getty Images Vadim Garbuzov im März 2023

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RTL / Stefan Gregorowius Nadja Benaissa und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2026