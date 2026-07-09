Verdrängung? Serkan Yavuz versteht Aleks Petrovic nicht

Serkan Yavuz (33) hat in seinem Podcast "unREAL" ausführlich über seinen Reality-TV-Kollegen Aleksandar Petrovic (35) gesprochen – und dabei eine überraschende Aussage gemacht: Er nimmt Aleks sogar mit in seine Therapie. Als Person sei ihm der Realitystar egal, doch das Thema lasse ihn einfach nicht los. Vor allem die Eskalationen rund um die Show Prominent getrennt beschäftigen ihn. Was ihn dabei besonders verwundert: die scheinbare Endlosschleife aus Vorwürfen und Rechtfertigungsversuchen. "Er ist mir gleichgültig, aber er ist für mich gerade ein wichtiges Thema, weil ich das von früher kenne, die Sachen so nah an mich rangelassen zu haben", erklärte Serkan.

Im Podcast schildert Serkan, dass für ihn vieles an Aleks' Verhalten nicht zusammenpasse. Besonders irritiert zeigt er sich darüber, dass Aleks seiner Meinung nach versuche, immer sofort alles zu erklären und zu verteidigen. Auch Aleks' Statement an Vanessa Nwattu (26), in dem ein offenbar nicht gelöschter ChatGPT-Hinweis auftauchte, führt Serkan als Beispiel an. Für ihn wirke es widersprüchlich, wenn zuvor Reue betont wurde, gleichzeitig auch Vorwürfe im Raum stünden. Außerdem fragt sich Serkan im Podcast, ob Aleks tatsächlich die Zeit finde, sich ernsthaft mit sich selbst auseinanderzusetzen. Er sagte, dass echte Reflexion auch bedeute, sich einmal aus der Öffentlichkeit herauszunehmen. Mit Blick auf frühere Vorfälle unter der Gürtellinie äußert Serkan zudem, dass Produktionen inzwischen wohl vorsichtiger seien. Er brachte dabei auch die Vermutung ins Spiel, dass Aleks deswegen bei manchen Formaten keine Rolle mehr spiele.

Gleichzeitig empfindet Serkan auch Mitgefühl. Er kenne den Druck von Shitstorms aus eigener Erfahrung – als er selbst gecancelt wurde, sei er am Boden gewesen. "Entweder überspielt er das extrem und versucht, immer diesen krassen Mann zu spielen, weil sein Umfeld ihm vielleicht immer noch das Gefühl gibt, dass er, wenn er am Boden ist, nicht mehr Manns genug ist. Aber dann wiederum versucht er, das Opfer zu spielen… Keine Ahnung, ich werde nicht aus ihm schlau", sagte Serkan. In seiner Therapie habe er sogar nachgefragt, ob es Menschen gebe, die all das einfach verdrängen können. Nicht das erste Mal, dass Serkan seinen Kollegen thematisiert: Bereits vor einigen Wochen sprach er in "unREAL" über Aleks' Vorstellungen von Frauen und bezeichnete dessen Frauenbild als "Neandertaler-Denken".

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Collage: RTLZWEI, RTL / Africa Vumazonke Collage: Serkan Yavuz und Aleks Petrovic

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