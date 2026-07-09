So reagieren die Fans auf Simone Ballacks Bilder im Playboy

Simone Ballack sorgt gerade für mächtig Gesprächsstoff: Mit 50 Jahren posiert die Unternehmerin selbstbewusst für den Playboy und ziert das Cover der aktuellen Ausgabe. Die Bilder haben es in sich – Simone zeigt sich hüllenlos und setzt damit ein Statement. Im Netz ließen die Reaktionen der Fans nicht lange auf sich warten. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Social Media prallen die Meinungen regelrecht aufeinander.

Die Kommentare könnten kaum unterschiedlicher sein. Während ein Teil der Community die 50-Jährige feiert und schreibt: "Ja, warum nicht, ich finde, sie ist eine sehr attraktive Frau" oder "Sie sieht gut aus, warum nicht", gibt es auch Stimmen, die deutlich weniger begeistert sind. Kommentare wie "Wer will das sehen?", "Für Geld macht man alles" oder "Nicht sonderlich prickelnd" zeigen, dass das Shooting nicht bei allen gut ankommt. Ein Fan fasst seine Haltung schlicht zusammen: "Leben und leben lassen ist meine Devise."

Doch hinter den freizügigen Aufnahmen steckt offenbar viel mehr als nur ein Aufreger-Shooting. Laut Bunte hatte Simone ganz bewusst entschieden, die Fotos in Portugal zu machen. Also ausgerechnet an dem Ort, an dem ihr Sohn Emilio (†18) vor fünf Jahren bei einem Quad-Unfall starb. "Ich habe mich entschieden, das ganz gezielt dort zu machen", sagte sie. "Ich kann Portugal ja nicht mein ganzes Leben lang meiden." Für Simone war es damit auch eine Reise, um mit dem Schmerz umzugehen. Nach zwei Tagen Shooting blieb sie noch fünf Tage alleine dort. "Bin am Strand auf- und abspaziert und habe alles ein bisschen aufgearbeitet", sagte sie.

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Imago Simone Ballack, Januar 2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Simone Ballack, April 2024

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RTL Simone Ballack, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

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