Kate drängt Prinz William nicht zu einem Treffen mit Harry

Prinz Harry (41) weilt derzeit in London – und das unter denkbar chaotischen Umständen. Der Herzog von Sussex reiste am 6. Juli ohne seine Frau Herzogin Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet an, nachdem Berichten zufolge keine ausreichende Polizeieskorte außerhalb von Royal Properties gewährleistet werden konnte. Seinen Aufenthalt, der bis zum 11. Juli geplant ist, hat Harry zudem mit einem Streit um seine Unterkunft im Buckingham Palace begonnen. Sein Sprecher behauptete gegenüber dem Magazin People, ein zuvor akzeptiertes Angebot zur Übernachtung im Palast sei zurückgezogen worden – Palastquellen widersprechen dieser Darstellung und erklären, Harry habe die Einladung zunächst nicht fristgerecht angenommen. Inmitten dieses Durcheinanders berichtet Fox News Digital, Prinzessin Kate (44) solle ihren Mann William zu einem Treffen mit seinem Bruder drängen – was mehrere Adelsexperten jedoch klar in Abrede stellen.

"Kate hat kein Interesse mehr daran, die Brüder zu versöhnen", sagte Christopher Andersen, Autor des Buches "Kate!", gegenüber Fox News Digital. Auch die britische Adelsexpertin Helena Chard betonte: "Sie drängt nicht auf ein Treffen. Das Gefühl im Umfeld der Wales ist, dass Catherine nicht zulassen wird, dass ihre Familie, und besonders William, wieder in das Sussex-Drama hineingezogen wird." Adelsexperte Hilary Fordwich ergänzte, es sei höchst unwahrscheinlich, dass Kate auf eine Aussöhnung dränge – schließlich habe sie selbst durch Harrys Enthüllungen in seinem Buch "Spare" gelitten. Und auch ein Treffen von Harry mit König Charles (77) scheint nicht in Sicht: Laut Russell Myers, dem Adelsredakteur des Mirror, hat Charles "keine Pläne, seinen Terminkalender diese Woche zu ändern", um seinen Sohn zu empfangen.

Dass Kate bei der angespannten Situation inzwischen eher auf Distanz setzt, passt zu den Berichten der vergangenen Monate. Lange galt die Prinzessin von Wales als mögliche Vermittlerin zwischen William und Harry. Inzwischen wird ihr aber nachgesagt, dass sie sich aus dieser Rolle zurückgezogen hat und Williams Haltung mitträgt. Besonders Harrys öffentliche Äußerungen über seine Familie und die Folgen seines Buches "Reserve" sollen das Verhältnis weiter belastet haben. Während Harry sich zuletzt mehrfach versöhnlich zeigte, setzen William und Kate offenbar vor allem auf Stabilität für ihre Familie. Damit köchelt der Streit hinter den Palastmauern weiter, ohne dass sich aktuell ein echtes Tauwetter abzeichnet.

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Getty Images Pinzessin Kate und Prinz William am Borough Market in London

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Getty Images Prinz Harry verlässt das Royal Courts of Justice in London

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Imago Prinzessin Kate beim Royal Ascot, Tag zwei, Ascot Racecourse, 17. Juni 2026