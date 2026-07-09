Fans dürfen sich freuen: "Royal Blue 2" soll heißer werden

Für alle Fans von "Royal Blue" gibt es gute Neuigkeiten: Die Fortsetzung des Amazon-Hits ist in Arbeit – und sie soll noch leidenschaftlicher werden als der erste Film. Casey McQuiston, die Person hinter der beliebten Buchvorlage "Red, White & Royal Blue", hat bei Prime Videos Event "Obsessed Fest" jetzt verraten, dass die Fortsetzung in Sachen Intimität einen deutlichen Schritt weitergeht. Taylor Zakhar Perez und Nicholas Galitzine (31) kehren in ihren Rollen als Alex Claremont-Diaz und Prinz Henry zurück, um die Liebesgeschichte des ungleichen Duos weiterzuerzählen.

Casey McQuiston gab bei dem Event einen ersten Einblick in die Handlung des zweiten Teils: "In diesem Film gibt es auf jeden Fall mehr Alltag, weil sie jetzt zusammen sind." Die Person hinter der Buchvorlage betonte außerdem, dass die Fortsetzung in puncto Intimität noch mehr zeigen wird als der Vorgänger. Während im ersten Film einige leidenschaftliche Szenen zwischen den beiden Hauptfiguren im Vergleich zum Buch noch zurückhaltender ausfielen, soll sich das nun ändern. Einen konkreten Starttermin bei Prime Video gibt es bislang noch nicht. Die Dreharbeiten sind jedoch bereits abgeschlossen, wie der Cast die Fans vor einigen Monaten in einem Video auf Instagram wissen ließ.

Der erste "Royal Blue"-Film feierte im Sommer 2023 einen beeindruckenden Start auf Prime Video: Bereits am Startwochenende war er der meistgesehene Film auf der Plattform und hielt sich wochenlang in den Charts. Die Geschichte rund um Alex, den Sohn der US-Präsidentin, und den britischen Prinzen Henry basiert auf Casey McQuistons Roman "Red, White & Royal Blue" aus dem Jahr 2019. Im Mai 2024 kündigte Prime Video dann offiziell die Fortsetzung an. Nicholas Galitzine war zuletzt als He-Man in der Neuverfilmung von "Masters of the Universe" auf der Kinoleinwand zu sehen.

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Imago Nicholas Galitzine als Prince Henry und Taylor Zakhar Perez als Alex Claremont-Diaz in "Red, White & Royal Blue" (2023)

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der UK-Premiere von "Masters of the Universe" im Cineworld Leicester Square, London

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Landmark Media Press and Picture/ActionPress Taylor Zakhar Perez in "The Kissing Booth 2"