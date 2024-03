"Liebe macht blind"-Star Shaina Hurley ist Mama geworden!

Shaina Hurley und ihr Liebster sind Eltern geworden. Im September 2023 verkündete die einstige Liebe macht blind-Teilnehmerin, dass sie mit ihrem Partner ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Jetzt ist es so weit und das Paar darf sich über den neuen Familienzuwachs freuen! Denn zu einem Instagram-Schnappschuss

verriet die TV-Bekanntheit ihrer Community: "Darf ich vorstellen: unser Baby, Yiorgos David Lardakis. Wir sind verliebt. Er ist so stark und schon jetzt ein Ebenbild seines Vaters." Das Bild zeigt die frischgebackenen Eltern, die ihr Neugeborenes in den Armen halten.

Im Exklusiv-Interview mit People bestätigte die Blondine, dass ihr Sohn bereits am 1. Februar das Licht der Welt erblickt hatte. "Wir sind so verliebt! Es war eine unglaubliche Erfahrung, gemeinsam Eltern zu werden", schwärmten Shaina und ihr Mann. Für die zwei sei die Geburt und Co. eine "unglaubliche Erfahrung" gewesen. Außerdem erklärte Shaina: "Wir sind so friedlich und genießen jede Sekunde in vollen Zügen. [...] Wir können es kaum erwarten, diese nächste Reise der Elternschaft gemeinsam zu beginnen und diese kleine Seele kennenzulernen!"

Shaina lernte kurz nach ihrer Teilnahme bei "Liebe macht blind" den Mann fürs Leben kennen: Im März 2022 hatte sie verkündet, dass Christos Lardakis ihr einen Antrag gemacht habe. Rund vier Monate nach der Verlobung wagten die Turteltauben den nächsten Schritt und gingen den Bund der Ehe ein, wie mehrere Augenzeugen gegenüber TMZ berichtet hatten. Shaina und Christos sollen sich Insidern zufolge im Rahmen einer intimen Zeremonie im Standesamt von Chicago das Jawort gegeben haben.

