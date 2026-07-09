Jaime King erklärt Fehlen ihrer Kids auf Taylors Hochzeit

Nachdem Jaime Kings (47) Sohn Leo bei Taylor Swifts (36) Hochzeit mit Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York gefehlt hatte, meldet sich die Schauspielerin nun zu Wort. Der zehnjährige Leo ist Taylors Patensohn – und wie bekannt ist, war kein einziges ihrer fünf Patenkinder bei der Trauung dabei. Statt zu schweigen, ließ Jaime ihre Sprecherin Jane Owen gegenüber Page Six eine Erklärung abgeben: "Der Grund, warum Jaime Taylor zur Patin von Leo Thames gemacht hat, ist, dass beide glauben, dass die Rolle der Patenmutter eine zutiefst persönliche und spirituelle Verpflichtung ist, die nichts mit öffentlichen Auftritten zu tun hat."

Laut Jane sei Leo schlicht noch zu jung für eine große Erwachsenenfeier. "Leo Thames ist noch zu jung für eine große Erwachsenenhochzeitsfeier, aber er und seine Mutter konnten Taylors und Kelces Hochzeit auf seine ganz besondere, altersgerechte Weise während seiner Sommerferien fröhlich mitfeiern", erklärte die Sprecherin. Als Blumenmädchen bei der Zeremonie liefen die Töchter von Taylors Schwager Jason Kelce (38) ein, der gleichzeitig als Trauzeuge seines Bruders fungierte. Taylor und ihr Ehemann Travis hatten keine Brautjungfern oder Trauzeugen im klassischen Sinne – stattdessen übernahm Taylors Bruder Austin Swift die Rolle des "Man of Honor".

Die Freundschaft zwischen Taylor und Jaime hatte in der Vergangenheit bereits für Gesprächsstoff gesorgt. Die beiden lernten sich 2014 auf einer Party im Rahmen der Golden Globes kennen und wurden daraufhin enge Vertraute. Im Jahr darauf bat Jaime die Sängerin, Patenmutter ihres Sohnes Leo zu werden. In einem Interview mit E! News schwärmte Jaime damals: "Sie ist so liebevoll und so großzügig und tut alles von Herzen, und sie ist unglaublich mutig und authentisch. Das ist etwas sehr Seltenes." Zuletzt war über einen möglichen Bruch zwischen den beiden spekuliert worden – im April 2025 hatte eine Quelle gegenüber Page Six berichtet, dass die beiden "seit längerer Zeit keinen Kontakt mehr" hatten.

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Getty Images Bei der Cinemagic Los Angeles Film Showcase 2025 im Fairmont Miramar: Jaime King in Santa Monica

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Getty Images Jaime King bei der "Free A Girl"-Vorführung im The London Hotel in Los Angeles

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026