Endlich: Dann startet die neue Staffel "Good Luck Guys"

Reality-Fans können den Countdown starten: Ende dieses Monats läuft endlich die neue Staffel von Good Luck Guys auf Joyn. Das hat nun der offizielle Account der Show auf Instagram bestätigt. In einem neuen Posting heißt es dort: "Seid ihr ready? 'Good Luck Guys' – die neue Staffel ab 30. Juli auf Joyn." Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag sammeln sich begeisterte Kommentare wie "Endlich!", "Jaaa, ich liebe alles daran!" und "Wurde auch Zeit".

Die Show hat sich in den vergangenen Staffeln als eines der härtesten Survivalformate im deutschen Reality-Kosmos etabliert. Statt Luxus erwarten die Teilnehmer am sogenannten Lost Beach karge Bedingungen, einfache Unterkünfte und körperliche Herausforderungen. Immer wieder müssen die Realitystars dort nicht nur auf Komfort, sondern zeitweise sogar auf ausreichendes Essen verzichten. Genau diese Mischung aus Entbehrungen, Wettkampf und Lagerkoller macht für viele Zuschauende den besonderen Reiz aus. Wer sich diesmal den extremen Bedingungen stellt, bleibt jedoch vorerst geheim – den Cast hat Joyn bisher nicht enthüllt.

Während der Sender erstmal nur das Startdatum teilt, drehen die Fans auf Instagram bereits fleißig am Spekulationskarussell. Im Fokus stehen dabei einmal mehr bekannte Gesichter aus der Reality-Welt. Namen wie Garry Secret (21) wurden in den vergangenen Wochen auf Gossip-Accounts gehandelt, ebenso wie Nadja Großmann, Calvin Ogara, Nelly, Dion Brown, Beverly, Max Wilschrey (30), Hati Suarez, Maurice Spada und Jeje Lopes. Ob sich einer von ihnen tatsächlich an den Lost Beach wagt, bleibt abzuwarten.

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SEVEN.ONE/JOYN/Richard Hübner Die Kandidaten von "Good Luck Guys" beim Spiel

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Joyn/Marc Rehbeck Der "Good Luck Guys"-Cast von Staffel drei

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Joyn Die "Good Luck Guys"-Kandidaten, 2025

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