Liebe abseits des Rampenlichts: Bonnie Tylers 53 Jahre Ehe

Bonnie Tyler (75), die mit Hits wie "Holding Out For A Hero" in den 1980er-Jahren weltberühmt wurde, führte abseits der großen Bühne ein Leben, das kaum unterschiedlicher hätte sein können. Bis zu ihrem Tod war die walisische Sängerin mit Robert Sullivan verheiratet – eine Ehe, die ganze 53 Jahre hielt. Kennengelernt hatten sich die beiden laut Hello! 1970 in einem Nachtclub in Swansea, Wales, wo Robert damals als Clubmanager tätig war und Bonnie gerade begann, in Nachtclubs aufzutreten. Am 4. Juli 1973 gaben sie sich das Jawort. Gegenüber The Times erklärte Bonnie, was ihrer Meinung nach das Geheimnis ihrer langen Ehe war: "Ich glaube, das Geheimnis unseres Erfolgs ist, dass wir uns kennengelernt haben, bevor ich berühmt war."

Das Paar teilte seine Zeit zwischen zwei Wohnsitzen auf: einem Haus im walisischen Küstenort Mumbles auf der Gower-Halbinsel nahe Swansea und einer Immobilie in Albufeira an der Algarve in Portugal, die Bonnie als ihr "Heiligtum" bezeichnete. Neben dem Leben zwischen diesen beiden Orten betrieben die beiden auch ein gemeinsames Immobiliengeschäft. Robert, der vor seiner Karriere als Immobilienentwickler als Makler gearbeitet hatte, begann bereits in den 1970er-Jahren mit Investitionen – unter anderem kauften er und sein Geschäftspartner ein Grundstück in Neuseeland. "Zuerst hatten wir eine Kaschmirziegenfarm, dann wurde es eine Milchwirtschaft", erzählte Bonnie 2023 gegenüber The Times – in dem Jahr, in dem das Paar die Farm schließlich verkaufte. Außerdem besaßen sie 65 Pferdeställe in Lambourn, Berkshire, die sie an den Jockey Club vermieteten, sowie zeitweise 22 Häuser in Berkshire.

Robert Sullivan war vor seiner Zeit als Unternehmer selbst eine Sportgröße. In den frühen 1970er-Jahren war er als Judoka aktiv und nahm 1972 an den Olympischen Sommerspielen in München teil, wo er für Großbritannien in der Halbmittelgewichtsklasse der Männer antrat und den 18. Platz belegte. Noch im selben Jahr holte er Silber bei den Europäischen Mannschaftsmeisterschaften in den Niederlanden. Kinder bekam das Paar nicht. "Wir haben keine Kinder, weil wir zu lange damit gewartet haben, mit der Verhütung aufzuhören, und ich dann mit 40 eine Fehlgeburt hatte", sagte Bonnie dazu gegenüber The Times. Dennoch sei ihr Haus in Mumbles stets voller Menschen gewesen: "Unser Haus in Mumbles ist wie Paddington Station, weil alle Nichten und Neffen zu Besuch kommen wollen."

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Imago Bonnie Tyler mit Ehemann Robert Sullivan, Juni 2017

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Imago Bonnie Tyler beim Jazz & Joy Festival in Worms

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Imago Bonnie Tyler bei der "40 Jahre Total Eclipse of the Heart"-Tour im Admiralspalast, Berlin, 02.10.2023