Mike Leon Grosch spendet Videobudget an Frauenrechtsverband

Mike Leon Grosch (49) hat eine besondere Entscheidung getroffen: Der Sänger und Realitystar verzichtet auf ein neues Musikvideo und spendet das dafür eingeplante Budget stattdessen an einen Frauenrechteverband. Auf Instagram teilte er die Aktion mit seinen Followern – und löste damit eine Welle der Begeisterung aus. In den Kommentaren überschlagen sich die positiven Reaktionen seiner Fans, die die Geste als außergewöhnlich menschlich feiern.

Eine Nutzerin schrieb unter dem Beitrag: "Ich muss echt sagen, mich hat das gerade total berührt. Einfach auf ein Musikvideo zu verzichten und das Geld stattdessen für Frauen und Kinder zu spenden. Wie schön ist das bitte? Finde so eine Entscheidung einfach unglaublich menschlich. Wirklich eine ganz tolle Geste." Eine weitere Followerin ergänzte: "Du bist eine wirkliche Bereicherung für die Welt und hast so eine gute Einstellung! Ich mag deine Art und Weise, mit allen Sachen umzugehen." Die Spende kommt Frauen und Kindern zugute, die der Verband unterstützt.

Mike Leon ist nicht erst seit heute für sein Engagement bekannt. Der Sänger wurde 2006 bei Deutschland sucht den Superstar Zweiter und kämpfte sich nach zwei Herzinfarkten im Jahr 2016 zurück ins Leben und in die Musikbranche. Zuletzt machte er öffentlich, dass bei ihm ADHS diagnostiziert wurde – auch das teilte er offen mit seiner Community.

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Imago Mike Leon Grosch bei der SchlagerParty Inselfieber, Juni 2026

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ActionPress Mike Leon Grosch, November 2017

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Getty Images Mike Leon Grosch bei DSDS, 2006