Lugner-Ex Bahati Venus heiratet – mit strengen Regeln

Bahati 'Kolibri' Venus steht kurz vor ihrem großen Tag: Ende September gibt das Realitysternchen ihrem Partner Marzio das Jawort. Gefeiert wird am 29. September in Italien, rund 150 Gäste sind geladen. Die Vorfreude ist groß – doch wer dabei sein möchte, muss sich auf einige klare Regeln einstellen. Denn Bahati hat, wie sie jetzt gegenüber Krone verriet, genaue Vorstellungen davon, wie ihre Traumhochzeit ablaufen soll: "Unser Fest, unsere Vorstellungen: Wir entscheiden uns bewusst für Traditionen, die sich für uns gut anfühlen. Alles andere wird gestrichen! Vielleicht wird dadurch unsere Traumhochzeit einige Erwartungen nicht erfüllen."

Vor allem bei der Trauung sollen die Gäste ganz im Moment bleiben. Eigene Handyfotos und Videos sind deshalb nicht erwünscht, weil extra Profis anreisen, um die schönsten Augenblicke festzuhalten. Beim Dresscode setzt Bahati auf "klassisch, elegant", auf bestimmte Farben verzichtet sie aber bewusst. Wichtiger sei ihr, dass sich alle wohlfühlen. Auch beim Essen achtet die Sängerin auf ihre Gäste: Allergene sollen klar gekennzeichnet werden, außerdem sind vegane und glutenfreie Speisen geplant. Alkohol wird zwar ausgeschenkt, selbst will Bahati an ihrem Hochzeitstag aber darauf verzichten.

Persönlich wird es bei der Feier auch musikalisch, denn Bahati möchte selbst auftreten und einige ihrer eigenen Songs singen. Gegenüber Krone erklärte sie: "Da ich auch leidenschaftliche Musikerin bin, werde ich eine kleine, feine Auswahl meiner Songs zum Besten geben. Das spiegelt einen wichtigen Teil meiner Persönlichkeit wider. So entstand zum Beispiel der Song 'My Love' aus unserer Liebe." Von einer klassischen Hochzeitstradition verabschiedet sie sich dagegen ganz bewusst. Den Brautstrauß will die Lugner-Ex nämlich nicht werfen. Damit bleibt die Feier zwar elegant und romantisch, folgt aber in mehreren Punkten ganz den Regeln des Paares.

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Instagram / bahati.venusss Bahati Venus im November 2024

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Instagram / brynaofficial Bahati Venus mit ihrem Partner Marzio

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Promiflash Bahati Venus mit Freund Marzio auf Santorini

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