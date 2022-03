Das sind mal erfreuliche Neuigkeiten! Shaina Hurleys Teilnahme an der diesjährigen US-amerikanischen Datingshow "Love is Blind" lief alles andere als rund. Nachdem sie ihre Verlobung mit Kyle Adams platzen ließ, hatte die hübsche Blondine ein Auge auf Shanye Jansen geworfen – obwohl der mit Kandidatin Nathalie Lee liiert war. Ihre große Liebe hat die Amerikanerin schlussendlich außerhalb des TV-Formats gefunden. Nun wurde bekannt: Shaina ist bereits verlobt!

Dass Shaina in einer Beziehung ist, verkündete die Beauty erst vergangenen Sonntag mit einigen niedlichen Pärchen-Schnappschüssen auf ihren sozialen Netzwerken. Nun ist die TV-Bekanntheit angeblich bereit, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen. "Shaina ist verlobt. Sie ist seit fast einem Jahr mit Christos zusammen und so glücklich wie jetzt, habe ich sie noch nie gesehen", verriet eine ihr nahestehende Quelle gegenüber People und erklärte weiter, dass ihr Zukünftiger ihr während der Show-Ausstrahlung zur Seite gestanden habe und ihr Fels in der Brandung gewesen sei. "Sie hat einen Mann gefunden, der sie liebt und versteht", ist sich der Insider sicher.

Auch ihr Ex-Verlobter Kyle soll inzwischen wieder auf Wolke sieben schweben – und zwar mit keiner Geringeren als TV-Kollegin Deepti Vempati. Nachdem Kyle bereits in der Wiedersehensfolge der Show einräumte, es zu bereuen, Deepti keinen Antrag gemacht zu haben, sollen die zwei bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet worden sein. Darüber, ob die zwei nach der Show tatsächlich zueinandergefunden haben, kann bisher jedoch nur spekuliert werden.

