Von diesen "Bergretter"-Stars mussten Fans Abschied nehmen

Seit 2009 begleiten Millionen Zuschauer die ZDF-Serie "Die Bergretter" durch dramatische Rettungsaktionen, Liebesgeschichten und Schicksalsschläge in der malerischen Bergwelt rund um Ramsau. Doch zur Spannung gehören auch Abschiede – und davon gab es im Laufe der inzwischen 15 Staffeln eine ganze Menge. Bereits in der allerersten Folge traf es Bergwacht-Chef Stefan Hofer, gespielt von Stefan Murr, der bei einem Kletterausflug tödlich verunglückte. Der erste Serientod sollte aber bei weitem nicht der letzte bleiben: Staffel für Staffel mussten sich Fans von weiteren beliebten Charakteren verabschieden.

Besonders hart traf es im Laufe der Jahre zwei zentrale Figuren der Serie. Bergwacht-Leiterin Sarah Kraus, gespielt von Stephanie Stumph (42), starb in Staffel 3 an den Folgen eines Lawinenunglücks – sehr zum Kummer ihres Partners und damaligen Bergwacht-Leiters Andreas Marthaler. Dieser wiederum opferte in Staffel 6 sein eigenes Leben, als er sein Sicherungsseil durchschnitt, um ein junges Mädchen zu retten, und selbst in die Tiefe stürzte. Auch Markus Kofler, gespielt von Sebastian Ströbel (49), blieb von Verlusten nicht verschont: Zunächst starb seine Kindheitsfreundin Carola Steiner in Staffel 9, später verlor er in Staffel 13 auch noch seine Mutter Johanna Marquart nach einem Autounfall. Katharina Strasser, gespielt von Luise Bähr, trauerte gleich doppelt: erst um ihren Partner Dr. Thomas Huber, der nach einem Streit mit ihr wütend davonfuhr und bei einem Autounfall ums Leben kam, und dann in Staffel 15 um ihren Vater Peter Herbrechter, der an einem Herzinfarkt starb.

Für besondere Aufregung unter den Fans sorgt bis heute das Schicksal von Hauptkommissarin Jessica Pollath, dargestellt von Maxi Warwel. Gleich zu Beginn von Staffel 14 stürzte sie von einer Klippe – und wurde offiziell für tot erklärt. Ihre Leiche wurde jedoch nie gefunden, was die Möglichkeit eines Comebacks zumindest offen lässt. Schauspielerin Maxi Warwel äußerte sich dazu zuletzt nicht abgeneigt, was die Hoffnung der Fans weiter am Leben hält. Die langlebige Vorabendserie hat sich damit nicht nur als spannendes Actionformat, sondern auch als emotionales Familien- und Beziehungsdrama etabliert.

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Sabine Finger Fotografie Sebastian Ströbel in "Die Bergretter"

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Imago Martin Gruber kündigt am Heliport Niederöblarn seinen Ausstieg aus der ZDF-Serie Die Bergretter an.

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Imago Maxi Warwe, Schauspielerin