Jason Kelces Kids waren Blumenmädchen bei Taylors Hochzeit

Bei der Traumhochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im legendären Madison Square Garden in New York hatten Travis' Nichten ihren ganz großen Moment. Die Töchter von Jason Kelce (38) und Kylie Kelce (34) liefen als Blumenmädchen vor der Braut her und streuten Blütenblätter, während Taylor in einem maßgeschneiderten Kleid von Christian Dior Haute Couture den Gang entlangschritt. Sportkommentator Rich Eisen, der bei der Feier dabei war, verriet gegenüber "Entertainment Tonight", wie sehr ihn der Auftritt der kleinen Gäste beeindruckt hat. An Travis' Seite stand Bruder Jason als Trauzeuge, gemeinsam mit Taylors Bruder Austin Swift, der als Man of Honor fungierte.

Jason und Kylie sind Eltern von Wyatt, Elliotte, Bennett und der kleinen Finnley, die bei der Zeremonie die Gäste mit ihrem Auftritt verzaubert haben sollen. Rich schwärmte im Interview: "Die Kelce-Familie ist einfach großartig. Kylie auch. Diese vier kleinen Mädchen, die überall Blütenblätter verstreut haben. Das ist ziemlich cool, Mann." Zu den prominenten Gästen in der Halle zählten außerdem Robin Roberts, George Stephanopoulos und Michael Strahan (54), die schon am nächsten Tag in ihrer Show "Good Morning America" über die Feier plauderten. "Es war so intim, wie es nur sein konnte, obwohl es der Madison Square Garden war", so George. Robin bestätigte in der Sendung außerdem, dass Musiklegende Stevie Nicks (78) bei der Hochzeit auftrat und so für einen ganz besonderen Gänsehautmoment sorgte. AMC-Chef Adam Aron, der mit Taylor bereits bei ihrem "Eras Tour"-Konzertfilm zusammenarbeitete, berichtete auf X, dass der Veranstaltungsort komplett in Pfirsich- und Weißtönen dekoriert worden sei und riesige Fotos von Taylor und Travis aus ihrer Kindheit die Wände schmückten.

Seit Taylor und Travis im Herbst 2023 zueinander fanden, sind auch sein Bruder Jason und dessen Frau Kylie ungewollt in den Fokus der Popkultur geraten. Jason entwickelte sich vom Anheizer der Gerüchte über das Liebesleben seines Bruders zu einer engen Bezugsperson für dessen Partnerin. Ab November 2024 stellte sich der inzwischen zurückgetretene NFL-Spieler Fans gegenüber stolz als "Bruder von Taylor Swifts Freund" vor. Kylie hält sich hingegen bewusst zurück. In ihrem eigenen Podcast "Not Gonna Lie" erklärte sie jedoch im November 2025: "Die Mädchen freuen sich riesig, eine weitere Tante zu bekommen. Ich freue mich wirklich sehr für sie und bin so dankbar, dass wir Taylor nun in einer etwas offizielleren Rolle in unserer Familie willkommen heißen dürfen."

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelces Töchter, November 2024

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern