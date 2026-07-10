Margaret Qualleys Team weist Untreuegerüchte klar zurück

Margaret Qualley (31) und Jack Antonoff (42) sollen sich getrennt haben. Das Team der Schauspielerin hat sich nun zu den Gerüchten über das Liebes-Aus geäußert, die in den vergangenen Tagen in der Presse kursierten. Ein Sprecher von Margaret meldete sich am Freitag, dem 10. Juli, mit einem klaren Statement zu Wort und wies dabei alle Berichte über angebliche Vertrauensprobleme oder Untreue entschieden zurück. "Die Berichte, die in der Presse über Margaret und Jack kursieren, sind kategorisch unwahr. Es gibt keine Vertrauensprobleme. Es gab keine Untreue oder irgendetwas anderes als Respekt und Partnerschaft in dieser Beziehung", heißt es in dem Statement, das das Magazin People veröffentlichte.

Darüber hinaus betonte der Sprecher, dass die angeblichen Insider, die der Presse Informationen über das Paar liefern, die beiden gar nicht persönlich kennen würden. "Die beiden haben tiefe Liebe und Fürsorge füreinander. In dieser Ehe gibt es nur zwei Menschen, und die Quellen, die mit der Presse sprechen und ihre Beziehung kommentieren, sind keine Menschen, die sie kennen. Bitte respektieren Sie ihre Privatsphäre", heißt es weiter. Ein Sprecher von Jack reagierte bisher nicht auf eine Anfrage des Magazins.

Margaret und Jack hatten sich im Sommer 2021 kennengelernt und im August 2023 auf Long Island geheiratet. Zu den Hochzeitsgästen zählten unter anderem Taylor Swift (36), Channing Tatum (46), Zoe Kravitz (37) und Lana Del Rey (41). Gerüchte über eine Trennung kamen auf, kurz nachdem Jack ohne Margaret bei der Hochzeit von Taylor und Travis Kelce (36) am 3. Juli in New York City aufgetaucht war. Schon zuvor war aus ihrem Umfeld zu hören, dass die letzte Zeit für das Paar nicht einfach gewesen sei und sie derzeit versuchen, ihre Situation zu klären – begleitet von dem Wunsch, dies fernab neugieriger Blicke zu tun. Diesem Wunsch nach Privatsphäre verlieh das Statement der Schauspielerin nun noch einmal deutlich Nachdruck.

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Getty Images Jack Antonoff and Margaret Qualley, 2025

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Getty Images Margaret Qualley and Jack Antonoff, 2024

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T.JACKSON / BACKGRID Margaret Qualley und Jack Antonoff auf ihrer Hochzeit, August 2023