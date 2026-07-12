Eva Herzigova überrascht mit Hochzeit nach 25 Jahren Liebe

Nach 25 gemeinsamen Jahren haben Supermodel Eva Herzigova (53) und ihr Partner Gregorio Marsiaj am 12. Juli 2026 in Turin geheiratet. Auf Fotos, die dem Hello! Magazin vorliegen, strahlte die Tschechin in einem ätherischen weißen Kleid des Modehauses Lanvin mit tief ausgeschnittenem Dekolleté, zarten Bändern über der Brust und fließenden Cape-Ärmeln. Ihr Bräutigam, ein Geschäftsmann aus Turin, erschien im klassischen dunklen Anzug an ihrer Seite. Wie das italienische Blatt La Repubblica berichtete, tauschte das Paar zunächst die Eheversprechen in der Kirche San Vito aus, bevor im historischen Palazzo Carignano eine standesamtliche Zeremonie im Sala dei Plebisciti folgte.

Der Hochzeitsabend klang mit einem Dinner im Michelin-Sterne-Restaurant Del Cambio aus. Mit dabei waren die drei gemeinsamen Söhne George, Philipe und Edward sowie ein enger Freundes- und Familienkreis. Auch aus der Modewelt fehlte es nicht an bekannten Gesichtern – Supermodel Carmen Kass war ebenfalls unter den Gästen.

Eva und Gregorio lernten sich im Jahr 2001 im italienischen Küstendorf Varigotti kennen und verlobten sich 2017. Für Eva ist es die zweite Ehe: Sie war zuvor mit dem Bon-Jovi-Schlagzeuger Tico Torres (72) verheiratet, doch die Ehe der beiden, die 1996 in New Jersey geschlossen worden war, hielt nur zwei Jahre. Berühmt wurde Eva in den 1990er-Jahren vor allem durch die legendäre Wonderbra-Kampagne "Hello Boys" aus dem Jahr 1994. Gemeinsam mit Ikonen wie Naomi Campbell (56), Cindy Crawford (60), Claudia Schiffer (55), Christy Turlington (57) und Linda Evangelista (61) prägte sie das goldene Zeitalter der Supermodels.

Anzeige Anzeige

Imago Eva Herzigova und Gregorio Marsiaj bei der DKMS Big Love Gala im Roundhouse in London, 7. November 2018

Anzeige Anzeige

Imago Eva Herzigova und Gregorio Marsiaj bei der Unesco Gala 2012 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Herzigova im Januar 2020