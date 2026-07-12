Giuliana Farfalla entkam wohl Betäubungsversuch auf Yacht

Giuliana Farfalla (30) hat in ihrer Instagram-Story von einem verstörenden Erlebnis während ihres Südfrankreich-Urlaubs berichtet. Die Reise nach St. Tropez endete für das Model abrupt, nachdem sie auf einer Yacht offenbar Opfer eines Betäubungsversuchs wurde. "Ich bin immer noch unter Schock und kann gar nicht realisieren, was gerade passiert ist. Gott sei Dank bin ich jetzt in Sicherheit, aber ich habe meinen South of France Trip vorzeitig abgebrochen und fliege zurück nach Dubai", schrieb sie ihren Followern.

Die Realitystar schildert, wie sie gemeinsam mit einer Freundin zunächst einen Beach Club besuchte, dort eine Gruppe kennenlernte und anschließend deren Einladung auf eine Yacht annahm. Auf dem Boot griff Giuliana bewusst zu einer frischen, ungeöffneten Wasserflasche, da sie keinen Alkohol mehr trinken wollte. Kurz darauf bemerkte sie jedoch, dass etwas nicht stimmte. "Alles hat sich plötzlich langsam und schwer angefühlt. Es ist ein so grausames Gefühl", beschreibt sie den Moment. Als ihr klar wurde, was passierte, bat sie einen Mann aus der Gruppe eindringlich, sie und ihre Freundin sofort von Bord zu bringen. Nach langem Hin und Her wurde schließlich ein Crewmitglied auf die Situation aufmerksam und brachte die beiden von der Yacht. "Als ich wieder an Land war, bin ich komplett zusammengebrochen und habe nur noch geweint", so Giuliana. Sie sei unendlich dankbar, dass ihr das Crewmitglied geholfen und sie getröstet habe. Direkt danach packte sie ihre Sachen und trat die Heimreise an.

Giuliana wurde als Teilnehmerin der Show Germany's Next Topmodel bekannt und lebt seit einigen Jahren in Dubai. Mit ihren offenen Berichten über persönliche Erlebnisse hat die Influencerin auf den sozialen Medien eine große Community aufgebaut. In ihrer Instagram-Story schloss sie ihren Bericht mit einem eindringlichen Appell: "Es ist erschreckend, wie gefährlich manche Situationen sein können. Bitte passt auf euch auf."

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Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, TV-Star

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RTLZWEI Giuliana Farfalla, Ex-GNTM-Teilnehmerin

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Instagram / giuliana_farfalla Giuliana Farfalla, Reality-TV-Star