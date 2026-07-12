Prinz William bekam Eis per Knopfdruck im Buckingham Palace

Als Prinz William (44) als Kind im Buckingham Palace Lust auf Eis hatte, musste er dafür nicht erst in die Küche laufen – ein einziger Knopfdruck genügte. Darren McGrady, ehemaliger Chefkoch von Queen Elizabeth II. (†96) und Prinzessin Diana (†36), hat jetzt in einem Interview mit Heart Bingo Online verraten, wie das royale Eiswunsch-Prozedere damals ablief. Williams Lieblingsgeschmack war dabei übrigens Zartbitterschokolade.

"Als ich für die Queen arbeitete, liebte Prinz William dunkle Schokolade und bat um Schokoladeneis", erklärte McGrady. "Die Queen drückte einen Knopf, der Page kam, sie bat um das Eis, und das löste eine lange Kette aus: Chefkoch, Patissier, Silberkammer, Glaskammer, Wäschekammer. Schließlich, 20 Minuten später, wurde William sein hausgemachtes Eis serviert." In Kensington Palace lief das deutlich unkomplizierter ab, wie der frühere Koch weiter berichtete: "William kam einfach in die Küche und sagte: 'Darren, kann ich bitte etwas Schokoladeneis haben?' Ich sagte: 'Bedien dich.'" Der Prinz schnappte sich dann seinen Lieblings-Haagen-Dazs mit Schokostückchen und setzte sich damit auf die Fensterbank.

Die Vorliebe für Schokolade teilte William mit seiner Großmutter. Laut McGrady war Elizabeth besonders schwach für dunkle Schokolade mit einem Kakaoanteil von mehr als 60 Prozent. "Jedes Schokoladendessert auf der Speisekarte wurde garantiert ausgewählt", so der Koch. König Charles III. (77) hingegen bevorzugt Fruchtkuchen – sein Favorit ist ein Olivenöl-Orangen-Kuchen, auch Bananenbrot gehört zu seinen Lieblingssüßigkeiten. Und Williams Ehefrau Prinzessin Kate (44) soll laut dem ehemaligen Hofkoch besonders gerne Sticky Toffee Pudding essen – den typisch britischen Karamellklassiker. Auch sonst hat der Prinz interessante Essgewohnheiten.

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