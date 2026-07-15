Nach Josh Grisettis Tod bittet Familie um finanzielle Hilfe

Nach dem Tod von Josh Grisetti (†44) hat seine Familie eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um die Kosten für seine Gedenkfeier und andere anfallende Formalitäten zu decken. "Unsere Herzen sind zutiefst gebrochen durch das plötzliche Ableben von Josh Grisetti letzten Freitag im Alter von 44 Jahren", heißt es in dem Spendenaufruf auf der Crowdfunding-Plattform. Die gesammelten Mittel sollen laut der Familie direkt für Joshs Beerdigung verwendet werden, aber auch für Reisekosten, damit die Familienmitglieder zusammenkommen können. "Ihre Großzügigkeit ermöglicht es uns, uns vollständig auf unsere Trauer und darauf zu konzentrieren, füreinander da zu sein, statt administrative Belastungen zu bewältigen", schreibt die Familie weiter. Bisher sind bereits mehr als 30.000 Dollar zusammengekommen, umgerechnet rund 26.000 Euro.

Im emotionalen Text zur Kampagne schreiben die Hinterbliebenen, Josh sei eine "leuchtende Kraft" auf Broadwaybühnen, im Fernsehen, im Film und auch in der Ausbildung gewesen und habe eine tiefe Spur in der weltweiten Kreativszene hinterlassen. Die gesammelten Spenden sollen daher nicht nur seine Beerdigungskosten abdecken: Das Geld, das über den unmittelbaren Bedarf hinausgeht, wollen die Angehörigen an den Entertainment Community Fund weitergeben, der Menschen aus der Unterhaltungsbranche unterstützt. "Wir fühlen uns geehrt, ihre Mission in Joshs Namen zu unterstützen", heißt es in der Erklärung der Familie. Joshs Angehörige bedanken sich außerdem herzlich bei allen, die gespendet oder eine persönliche Erinnerung in den Kommentaren geteilt haben. Zu den bisherigen Spendern gehören unter anderem die Organisation Broadway Cares, die 3.000 Dollar (rund 2.600 Euro) beisteuerte, sowie Schauspielerin Rachel Zegler (25), bekannt aus "Schneewittchen", mit 500 Dollar (etwa 430 Euro).

Auch in den sozialen Netzwerken zeigt sich, welchen Eindruck Josh bei seinen Mitmenschen hinterlassen hat. Broadwayfreund Rob McClure erinnerte sich auf Instagram an gemeinsame Jahre auf der Bühne, an ihre Arbeit an einer Musicalhochschule und daran, wie er als Trauzeuge an Joshs Seite stand. Kurz vor seinem Tod verabschiedete sich der Darsteller selbst von seiner Produktion "Legally Blonde: The Musical", weil er aus "persönlichen Gründen" aussteigen musste, und teilte ein Video, in dem das Ensemble ein Bild von ihm in die Kamera hielt und ihm die Worte "Wir lieben dich, Josh!" zuschrie. Josh, der in den vergangenen Jahren unter anderem in "The Marvelous Mrs. Maisel" zu sehen war, hinterlässt seine Frau Mackenzie, mit der er sechs Jahre verheiratet war, sowie zahlreiche Weggefährten aus der Theater- und TV-Welt, die nun mit Erinnerungen, Fotos und liebevollen Nachrichten an ihn erinnern.

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Imago Josh Grisetti beim Broadway Cares/Equity Fights AIDS Flea Market & Grand Auction in New York am 25. September 2016

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Imago Josh Grisetti beim Broadway Cares/Equity Fights AIDS Flea Market & Grand Auction in New York, 25. September 2016

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Instagram / joshgrisetti Das "Legally Blonde"-Ensemble hält ein Foto von Josh Grisetti in die Kamera