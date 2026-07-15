Nach WM-Aus: Erling Haaland genießt Luxusurlaub auf Sizilien

Während fast 100.000 Fans in Oslo auf ihn warteten, war Erling Haaland (25) bereits auf dem Weg nach Sizilien. Der Fußballstar verließ den Empfang der norwegischen Nationalmannschaft im Königspalast frühzeitig – noch bevor er die jubelnde Menge draußen hätte begrüßen können. Videoaufnahmen zeigen, wie er einen Hinterausgang des Palastes nahm und in ein Auto stieg. Gemeinsam mit Teamkollege Sander Berge bestieg er einen Privatjet, der ihn direkt nach Sizilien brachte.

Der Grund für Erlings Trip im Privatjet: eine Modenschau von Dolce & Gabbana. Als Markenbotschafter des italienischen Modehauses ließ er sich das Event nicht entgehen und erschien dort zusammen mit seiner Partnerin Isabel Haugseng Johansen. Fotos zeigen das Paar zudem auf einer Luxusyacht, wo Erling mit seinem Nachwuchs, der vor rund 18 Monaten zur Welt kam, spielte und sich von den Angestellten bedienen ließ. Außerdem posierte der WM-Star mit einem italienischen Polizisten und gab beim Jetskifahren Gas.

Der frühzeitige Abgang kam in Norwegen allerdings nicht gut an. Ex-Profi Bengt Eriksen kritisierte die Entscheidung scharf gegenüber dem Sender NRK: "Haaland hat bei der WM sieben Tore erzielt. Das hier war ein Eigentor." Nationaltrainer Stale Solbakken nahm seinen Stürmer gegenüber TV 2 allerdings in Schutz. Der Rückflug der Mannschaft aus den USA habe sich um vier bis fünf Stunden verzögert, und Haaland habe Verpflichtungen gehabt, die sich nicht mehr verschieben ließen. "Sein Abgang ist deshalb nicht allein ihm anzulasten", entschuldigte der Trainer.

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Getty Images Erling Haaland im November 2024

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Instagram / isabellaa Erling Haaland und Freundin Isabel während der WM 2026

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Getty Images Erling Haaland und Isabel Haugseng Johansen beim Ballon D'Or 2023

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