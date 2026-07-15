"Stress": Conchita Wurst äußert sich zum Thema Kinderwunsch

Tom Neuwirth, bekannt als Conchita Wurst (37), hat im Podcast MEHRLEBEN Talk mit Moderator Norbert Oberhauser offen über seine künstlerische Weiterentwicklung und seine private Zukunft gesprochen. Dabei kam auch die Frage auf den Tisch, ob sich der 37-jährige Österreicher jemals Kinder gewünscht habe. Seine Antwort ließ keine Zweifel offen: ein klares Nein. Er könne zwar gut mit Kindern umgehen und werde von ihnen auch verstanden, weil er sie ernst nehme – doch die Vaterrolle sei für ihn nichts. "Diese Verantwortung – da würde ich Stress kriegen, glaube ich. Ich wäre furchtbar", erklärte er im Podcast.

Neben dem Kinderthema sprach Tom im Podcast auch über seinen Abschied vom Eurovision-Song-Contest-Kosmos und die wachsende Distanz zur Kunstfigur Conchita Wurst. "Ich habe mich ja quasi vom ESC verbeugend verabschiedet, um mich weiterzuentwickeln", sagte er. Die Perücke lässt er inzwischen immer öfter im Schrank hängen – auf dieser Bühne könne er sich nicht mehr entfalten. Seine künstlerischen Schritte müsse er anders setzen, auch wenn er den Fans der bärtigen Ikone im Goldkleid dankbar sei.

Tom hatte bereits früher offen über den Druck gesprochen, der nach dem ESC-Sieg 2014 mit "Rise Like a Phoenix" auf ihm lastete. Seine künstlerische Neuausrichtung trägt inzwischen konkrete Früchte: 2024 gab er sein Schauspieldebüt im Wiener Rabenhof Theater als Ludwig Viktor von Österreich, und 2025 steht er als "Todesengel" im Musical "Romeo & Julia – Liebe ist alles" in Berlin auf der Bühne. Die Kunstfigur Conchita Wurst hatte er 2011 als bewusste Antwort auf Diskriminierungserfahrungen aus seiner Jugend erschaffen.

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Getty Images Thomas Neuwirth a.k.a. Conchita Wurst im September 2025 in Wien

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Getty Images Conchita Wurst, April 2025

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Getty Images Conchita Wurst, Mai 2014