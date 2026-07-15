Nach WM-Aus platzt Cristiano Ronaldos geheimer Hochzeitsplan

Für Cristiano Ronaldo (41) war die Fußball-Weltmeisterschaft eine doppelte Enttäuschung. Nicht nur sportlich lief es nicht nach Plan für den portugiesischen Superstar – sein Team schied im Viertelfinale gegen Spanien aus. Dieses Aus hat offenbar auch ganz persönliche Konsequenzen: Cristiano hatte fest damit gerechnet, nach der WM zu heiraten. Gegenüber Moderator Piers Morgan (61) hatte er Oe24 zufolge vor dem Turnier verraten, dass er mit seiner Lebensgefährtin Georgina Rodríguez (32) nach der WM den Bund fürs Leben schließen wollte.

Auf die Frage, ob die beiden schon einen Hochzeitstermin geplant hätten, antwortete Cristiano klar: "Noch nicht, wir planen es nach der WM zu tun, mit dem Pokal!" Der Plan war also, den WM-Triumph gleich mit der Hochzeit zu feiern – doch daraus wird nun nichts. Mit dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien ist nicht nur der Traum vom WM-Titel geplatzt, sondern offenbar auch dieser große Hochzeitsplan.

Cristiano und Georgina sind seit 2016 ein Paar. Die gebürtige Argentinierin lernte den Fußballstar damals in einem Madrider Gucci-Store kennen, wo sie als Verkäuferin arbeitete. Gemeinsam haben die beiden zwei Kinder. Cristiano ist außerdem Vater von drei weiteren Kindern, die er in die Beziehung mitgebracht hat. Der Sportler erklärte in der Vergangenheit, dass Georgina ihn im Alltag unterstütze und ihm Halt gebe. Auch sie sprach mit verschiedenen Medien darüber, dass sie sich mit Cristiano ein gemeinsames Leben mit vielen Kindern und einer großen Familie wünsche. Die nun geplatzten Hochzeitspläne ändern aber sicher nichts daran, dass die beiden ihren Alltag weiterhin gemeinsam meistern werden.

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Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im September 2024

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Getty Images Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo

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Instagram / cristiano Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo mit ihren Kindern im Juni 2024