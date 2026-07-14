Josh Grisettis letzte Botschaft erschüttert jetzt alle

Die Broadway-Welt steht unter Schock: Josh Grisetti (†44) ist tot. Der Schauspieler und Autor, bekannt aus dem Musical "Something Rotten!" und der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel", nahm sich am 10. Juli das Leben. Nur wenige Tage zuvor hatte Josh auf Instagram eine besonders emotionale Nachricht an das Ensemble einer "Legally Blonde"-Produktion beim Trentino Music Festival gerichtet – ein Post, der nun als seine letzte Botschaft gelesen wird und Fans wie Wegbegleiter tief bewegt zurücklässt.

In seinem Post teilte Josh mehrere Bilder der Produktion, auf denen das gesamte Ensemble zu sehen ist. Eine Darstellerin hält dabei ein Bild von Josh in die Kamera, der bei dem Fototermin anscheinend nicht dabei sein konnte. Der Schauspieler bedankte sich bei dem Ensemble für diese herzliche Geste. Er schrieb: "Wenn man eine Produktion aus persönlichen Gründen verlassen muss, bevor man die Premiere sehen kann, und die Besetzung und das Team dann so etwas machen…" Weiter hieß es: "Ich habe buchstäblich im Flugzeug geweint … kleine Gesten bedeuten viel, wenn das Herz schmerzt... Ich liebe diese Gruppe von Außenseitern genauso zurück!" Außerdem wünschte Josh seinen Kollegen eine glückliche Premiere und richtete weitere anerkennende Worte an sie: "Ich bin so stolz auf euch alle. Haut sie aus ihren pinken Socken!" Nachdem Joshs Tod bekannt geworden war, füllten Freunde und Fans die Kommentarspalten unter diesem Post mit Beileidsbekundungen.

Josh Grisetti wurde am 1. Dezember 1981 in Washington, D.C. geboren und wuchs nahe Roanoke in Virginia auf. Nach seinem Musicalstudium am Boston Conservatory startete er 2008 im Off-Broadway-Musical "Enter Laughing" durch, bevor er 2015 mit "It Shoulda Been You" sein Broadway-Debüt feierte. Es folgten Rollen wie Nigel Bottom in "Something Rotten!" am Broadway sowie TV-Auftritte, unter anderem als Gag-Schreiber Ralph in der fünften Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel". Über sein Privatleben sprach der Darsteller nur selten öffentlich. 2020 heiratete er seine Partnerin Mackenzie Perpich. Auf Social Media erinnern sich Weggefährten nun an gemeinsame Proben, Tourmomente und lange Gespräche abseits der Bühne und zeichnen das Bild eines kreativen Menschen, der vielen durch Humor, Warmherzigkeit und Kollegialität im Gedächtnis geblieben ist.

Anzeige Anzeige

Imago Josh Grisetti beim Broadway Cares/Equity Fights AIDS Flea Market & Grand Auction in New York am 25. September 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / joshgrisetti Das "Legally Blonde"-Ensemble hält ein Foto von Josh Grisetti in die Kamera

Anzeige Anzeige

Imago Josh Grisetti beim Broadway Cares/Equity Fights AIDS Flea Market & Grand Auction in New York, 25. September 2016

Wie wirkt Joshs letzte Insta-Botschaft auf euch – eher Abschied oder ein Mutmacher fürs Team? Ein berührender Mutmacher: Er hebt das Ensemble noch einmal hoch. Ein stiller Abschied, der im Herzen wehtut. Beides zugleich – liebevoll und doch sehr final. Ergebnis anzeigen