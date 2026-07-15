Travis Kelce kämpft mit Taylors Security nach der Hochzeit

Kurz nach ihrer angeblichen Traumhochzeit im New Yorker Madison Square Garden am 3. Juli soll Travis Kelce (36) bereits vor einer unerwarteten Herausforderung stehen. Der NFL-Star soll Taylor Swift (36) in seinen Eheversprechen geschworen haben, sie immer zu beschützen – doch genau das sorgt offenbar für Reibung mit dem erfahrenen Sicherheitsteam der Sängerin. Laut Insidern, die dem Portal Naughty but Nice berichteten, versucht Travis immer wieder, aktiv einzugreifen, wenn es darum geht, Taylor durch Menschenmassen zu führen oder ihr einen Weg zu bahnen.

Das Problem: Taylors Sicherheitsleute arbeiten seit Jahren nach festen Abläufen – und die ändern sich auch durch eine Heirat nicht. "Travis tritt instinktiv in Aktion, öffnet einen Weg oder versucht, sie durch eine Menge zu führen", schildert ein Insider die Situation. "Sekunden später übernimmt das Sicherheitsteam. Sie entscheiden, wohin Taylor geht, wer sich ihr nähert und wann es sicher ist, sich zu bewegen. Travis musste lernen, dass er derjenige ist, der diese Entscheidungen nicht trifft." Ein weiterer Vertrauter betont: "Das Sicherheitsteam respektiert Travis, aber sie schreiben nicht jahrelange Verfahren um – nicht einmal für ihren Ehemann." Travis selbst hatte bereits im Juni 2025 offen zugegeben, dass ihn das Leben im Rampenlicht seiner Partnerin gelegentlich überfordert. Besonders die Paparazzi hätten ihn überrascht: "Die Paparazzi, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich wirklich nicht begriffen habe, bis man mittendrin steckt", sagte er damals.

Abseits der Sicherheitsdiskussionen gibt es in ihrem gemeinsamen Alltag aber offenbar auch eine neue, flauschige Quelle der Freude. Wie Page Six berichtet, sollen Travis und Taylor seit fast einem Jahr einen Samojeden besitzen – ein weißer, flauschiger Hund, der am 12. Juli in Palm Beach fotografiert wurde, als das Paar gemeinsam aus ihrem Privatjet stieg. Insidern zufolge sind beide "sehr glücklich" mit ihrem gemeinsamen Vierbeiner. Für Taylor ist das eine besondere Erweiterung des Haushalts, denn die Sängerin ist vor allem als leidenschaftliche Katzenliebhaberin bekannt. Ihre drei Katzen erwähnt sie immer wieder öffentlich.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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Imago Taylor Swift und Travis Kelce bei den US Open 2024 im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens