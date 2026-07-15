Anne Wünsche plakatiert Wohnort ihres Ex mit ihrem Gesicht

Anne Wünsche (34) greift im Streit mit ihrem Ex zu ungewöhnlichen Mitteln: Die Influencerin hat riesige Werbeplakate mit ihrem Gesicht drucken lassen – und diese offenbar gezielt in Henning Mertens (36) Wohnort platziert. Zwar nennt sie keine Namen, doch es ist offensichtlich, dass sie auf Junas Vater anspielt. Auf Instagram erklärte Anne ihren Followern jetzt, was es mit der spektakulären Aktion auf sich hat. Auf den Plakaten ist nicht nur ihr Gesicht zu sehen, sondern auch ein QR-Code, der zu ihren Erotikseiten führt. Anne selbst kommentierte die Aktion mit einem Augenzwinkern: "Jetzt dreht die Anne Wünsche wirklich am Rad. Hat sie sich wirklich Plakatflächen gebucht – ja, habe ich mit meiner Fresse drauf und einem QR-Code. Und das Krasse ist, das ist im Dorf von meinem Ex. Wenn der da jetzt vorbeifährt, sieht er immer mein Gesicht."

Bereits nach einem Tag wurden die Plakate mit Graffiti besprüht – was Anne jedoch nur recht ist, denn die Schmierereien sorgen für noch mehr Aufmerksamkeit. "Es ist so bekloppt, dass es lustig ist. Das ist mein Humor – leg dich nicht mit Anne Wünsche an", betonte sie. Für die Aktion hat sie tief in die Tasche gegriffen: Rund 2.000 Euro kostet laut Anne so ein Plakatplatz. Im Design des Plakates war sie laut eigener Aussage sehr eingeschränkt, da es strenge Richtlinien dafür gebe. Anne ist Mutter von drei Kindern, Juna ist die Tochter, die sie gemeinsam mit Henning hat. Mit dem Vater ihres Sohnes hat die Netz-Bekanntheit guten Kontakt. Über den Vater von Miley Wünsche verliert Anne so gut wie nie ein Wort.

Parallel brodelte der Ärger zwischen Anne und Henning aber auch an anderer Stelle weiter: Ausgerechnet Mileys Geburtstag wurde zum neuen Hotspot. Der Influencer hatte der Teenagerin öffentlich gratuliert und dazu ein altes Foto geteilt. Anne störte dabei nicht, dass er Miley gratulierte, sondern dass er es wieder vor aller Augen tat. "Es wäre traurig, wenn sie nicht gratuliert hätten – aber mal wieder öffentlich, weil es ihm wichtig war, dass die Leute sehen, was für ein 'toller Stiefpapa' er immer noch für Miley ist", ärgerte sich Anne im Promiflash-Interview.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024

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Instagram / denys_sirotkin Anne Wünsche, Juli 2026