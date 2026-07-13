"Marvelous Mrs. Maisel"-Star Josh Grisetti ist verstorben

Die Broadwaywelt trauert um Josh Grisetti (†44). Der Schauspieler, der einem breiten Publikum durch seinen Auftritt in der Amazon-Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" bekannt war, ist tot. Wie das Magazin People jetzt bestätigt, starb er am 10. Juli durch Suizid. Er wurde nur 44 Jahre alt. Sein Kollege und Freund Rob McClure machte die traurige Nachricht auch auf Instagram öffentlich: "Mit gebrochenem Herzen teile ich mit, dass der brillante Josh Grisetti am Freitag Suizid begangen hat", schrieb er zu gemeinsamen Aufnahmen der beiden.

Rob, der selbst 44 Jahre alt ist, zeigte sich in seinem Posting tief erschüttert. "Ich bin nicht bereit, das überhaupt zu verstehen. Mein Herz ist bei seiner Frau und seiner Familie, die versuchen, mit dieser Realität fertigzuwerden", so der Schauspieler weiter. Er und Josh standen gemeinsam in dem Musical "Something Rotten!" auf der Bühne und tourten mit der Show auch durch das Land. Neben ihm gespielt und seinen Bruder verkörpert zu haben, zähle zu den schönsten Erinnerungen seines Lebens, erklärte Rob.

Josh war nicht nur als Theaterdarsteller aktiv, sondern stand auch regelmäßig für TV-Produktionen vor der Kamera. In der finalen fünften Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" übernahm er 2023 die Rolle des Ralph. Darüber hinaus unterrichtete er Musicaltheater an der California State University in Fullerton. Er hinterlässt seine Ehefrau Mackenzie, die als Immobilienmaklerin arbeitet. Das Paar lebte in Südkalifornien und hatte erst vor wenigen Wochen seinen sechsten Hochzeitstag gefeiert. Anlässlich des Jubiläums teilte Josh gemeinsame Fotos auf Instagram und schrieb dazu: "Sechs Jahre Abenteuer mit meiner besten Freundin."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Josh Grisetti beim Broadway Cares/Equity Fights AIDS Flea Market & Grand Auction in New York am 25. September 2016

Imago Josh Grisetti beim Broadway Cares/Equity Fights AIDS Flea Market & Grand Auction in New York, 25. September 2016

Getty Images Bei der TCA Summer Press Tour 2006 in Pasadena: Josh Grisetti für ABC