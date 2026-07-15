Joe Biden wird nach seiner Buchankündigung online verspottet

Ex-US-Präsident Joe Biden (83) hat jetzt angekündigt, dass er ein Buch über seine Zeit im Weißen Haus veröffentlichen wird. Das Werk mit dem Titel "Promise Me, America" soll am 17. November erscheinen und seine Entscheidungen als Präsident sowie seinen Rückzug aus dem Wahlkampf 2024 beleuchten. "Es ist die Geschichte der Entscheidungen, die ich getroffen habe – und warum ich sie getroffen habe", schrieb er dazu auf Instagram und fügte hinzu: "Es geht vor allem um meinen Glauben an das Versprechen Amerikas und das amerikanische Volk." Die Reaktionen im Netz fielen jedoch alles andere als wohlwollend aus.

Die Ankündigung löste eine Flut an spöttischen Kommentaren aus. Viele User zweifeln daran, dass Joe das Buch wirklich selbst verfasst hat. "Der Autopen schlägt wieder zu!", schrieb ein Nutzer – eine Anspielung auf die Maschine, die Unterschriften von Präsidenten automatisch reproduzieren kann. Der Ex-Präsident stand während seiner Amtszeit wiederholt in der Kritik, dieses Gerät übermäßig genutzt zu haben. Auch Donald Trump (80) hatte den Einsatz des Autopens scharf attackiert und im November 2025 erklärt, alle damit unterzeichneten Dokumente für ungültig zu erklären. Ein anderer Kommentator witzelte: "Claude oder ChatGPT? Seid ehrlich." Wieder ein anderer fragte: "Ich dachte, dieser Mann sei so krank gewesen, dass er nicht mehr kandidieren konnte. Wie soll er dann ein Buch schreiben?"

Die Buchankündigung folgt kurz nach einem gemeinsamen Strandurlaub von Joe und seiner Frau Jill Biden (75) in Delaware, wo die beiden das Wochenende rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag verbrachten. Die 75-Jährige teilte auf Instagram ein fröhliches Strandfoto des Paares und schrieb dazu: "Wir hoffen, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende zum 4. Juli!" Joes Gesundheit steht dabei seit Längerem im Fokus der Öffentlichkeit. Im Mai 2025 wurde bekannt, dass er an Prostatakrebs im vierten Stadium leidet, der sich auf die Knochen ausgebreitet hat. Jill berichtete im Juni in einem Interview mit dem Sender NBC, wie es um seine Gesundheit steht: "Ich denke, Joe wird für den Rest seines Lebens mit Krebs leben", sagte sie offen.

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Getty Images Joe Biden, 2025

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Getty Images Donald Trump während des G7-Gipfels in Évian-les-Bains, Juni 2026

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Instagram / drbiden Joe und Jill Biden im Strandurlaub, Juli 2026