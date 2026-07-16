Fungierte Königin Camilla bei Harry-Treffen als Zeugin?

Prinz Harry (41) und seine Frau Meghan haben gemeinsam mit ihren Kindern Archie und Lilibet König Charles (77) auf seinem Landsitz Highgrove in der englischen Grafschaft Gloucestershire besucht. Es war das erste Mal seit mehreren Jahren, dass die Familie den König dort aufsuchte – und für die beiden Kinder dürfte es das erste bewusste Treffen mit ihrem Opa gewesen sein. Der Palast bezeichnete den Besuch als "private Familienangelegenheit", bestätigte aber, dass Charles die Familie am frühen Nachmittag empfangen hatte. Ebenfalls anwesend war Königin Camilla (78) – und genau das sorgt nun für Gesprächsstoff. Adelsexpertin Sally Bedell Smith hat auf der Plattform Substack eine mögliche Erklärung für Camillas Teilnahme geliefert.

Die Autorin und Adelsexpertin deutet Camillas Anwesenheit als bewusste Entscheidung mit einem klaren Zweck: "Bezeichnenderweise stand Königin Camilla an der Seite ihres Mannes, nicht zuletzt, um als Zeugin für Charles' Umgang mit seinem unberechenbaren jüngeren Sohn zu fungieren – so wie sie es bereits im Februar 2024 getan hatte, als Harry nach London kam, nachdem Charles' Krebsdiagnose bekannt geworden war", schrieb sie, wie Kurier berichtet. Über Meghan hielt Sally fest, dass diese zwar anwesend gewesen sei, sich aber "bei den Ereignissen dieser vergangenen turbulenten Woche im Hintergrund" gehalten habe. Parallel zum Familientreffen in Highgrove nahm Prinz William (44) an einem Wohltätigkeits-Polospiel in Windsor teil – ein Wiedersehen der Brüder fand also nicht statt. Harrys Besuch in Großbritannien steht im Zusammenhang mit den Vorbereitungen für die Invictus Games, die im Juli nächsten Jahres in Birmingham stattfinden sollen.

Harrys Verhältnis zu Camilla gilt seit Langem als angespannt. In seiner 2023 erschienenen Biografie "Spare" übte er deutliche Kritik an seiner Stiefmutter. Er warf ihr vor, private Details über ihn und seinen Bruder William an die Presse weitergegeben zu haben. Sie habe ihn "auf ihrem persönlichen PR-Altar geopfert", um selbst bessere Berichterstattung zu erhalten, legte er nahe. In einem Interview mit ABC bezeichnete er Camillas Nähe zur Presse als gefährlich – betonte jedoch zugleich, sie sei "keine böse Stiefmutter" und er liebe alle Familienmitglieder. Harry lebt seit mehr als sechs Jahren mit Meghan und den gemeinsamen Kindern Archie und Lilibet im US-Bundesstaat Kalifornien.

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