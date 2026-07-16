Britney Spears schwärmt von der Freundin von Sohn Jayden

Britney Spears (44) hat ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt. Die Sängerin teilte kürzlich auf Instagram ein Foto ihres Sohnes Jayden (19) James mit dessen Freundin – und schwärmte in den höchsten Tönen von der jungen Frau. "Die Freundin meines Sohnes – ich habe ihr meinen roten Hut aufgesetzt!!! Sie ist umwerfend", schrieb Britney in der Bildunterschrift. Außerdem bezeichnete die 44-Jährige ihre Mitmenschen als "erstaunlich schöne Freunde" und betonte, wie gesegnet sie sich fühle, solche Menschen in ihrem Leben zu haben: "Verrückt, wie das Leben so ist – so viele verschiedene Momente, alle zu einem vereint! (...)"

Den Post löschte Britney allerdings schon etwa 20 Minuten nach der Veröffentlichung wieder. Der seltene Familienmoment kommt zu einer Zeit, in der die Sängerin laut übereinstimmenden Berichten stark daran arbeitet, ihre Beziehung zu ihren Söhnen zu verbessern. Neben Jayden hat sie noch den 20-jährigen Sean Preston, den sie wie Jayden mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (48) großgezogen hat. Im März war Britney wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet worden. Berichten zufolge erkannte sie danach ihren Tiefpunkt und suchte sich freiwillig Hilfe in einer Entzugsklinik. Am 4. Mai wurde die Angelegenheit schließlich gerichtlich beigelegt: Sie bekannte sich schuldig zu einem geringeren Vergehen, woraufhin der ursprüngliche Vorwurf des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss fallengelassen wurde.

Doch ganz hinter sich scheint Britney die turbulenten Zeiten noch nicht gelassen zu haben. Am 10. Juli wurde sie fotografiert, wie sie mit dem Oberkörper gefährlich aus dem Schiebedach ihres Autos ragte, während sie in Los Angeles unterwegs war. Behörden sollen sich daraufhin mit der Sängerin in Verbindung gesetzt haben, um ihr unmissverständlich klarzumachen, dass ein solches Verhalten nicht toleriert werde. Wie eine Quelle gegenüber Rob Shuters Substack berichtete: "Das war kein reiner Höflichkeitsanruf. Angesichts von Britneys jüngsten rechtlichen Problemen sahen die Behörden sich gezwungen, sich zu melden."

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Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

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Getty Images Britney Spears kündigt ihre Residency "Britney: Domination" im Park MGM in Las Vegas an

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Instagram / britneyspears Jayden James Federline mit seiner Freundin 2026