Kein Trubel: Sam Neills Beisetzung soll ganz privat ablaufen

Jurassic-Park-Star Sam Neill (†78) ist tot – und nun sind auch erste Details zu seiner Beisetzung bekannt. Der Schauspieler starb am 13. Juli im St. Vincent's Private Hospital in Sydney im Alter von 78 Jahren. Laut einem Insider, der gegenüber TMZ sprach, wird er in einer kleinen, privaten Zeremonie in Neuseeland beerdigt. Nur enge Freunde und Familienmitglieder werden dabei sein. Eine öffentliche Gedenkfeier ist ausdrücklich nicht geplant. Der Tod des Schauspielers kam für die Familie überraschend. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte die Familie eine Stellungnahme, in der sie den Verlust als "plötzlich und unerwartet" bezeichnete. Die Angehörigen dankten außerdem ausdrücklich dem Personal des St. Vincent's Private Hospital für seine "unglaubliche Fürsorge" und baten die Öffentlichkeit darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.

Nach seinem Tod meldeten sich zahlreiche prominente Kollegen zu Wort, darunter Regisseur Steven Spielberg (79) sowie seine Jurassic Park-Kollegen Laura Dern (59) und Joseph Mazzello (42). Spielberg sagte gegenüber der Daily Mail: "Sam war außergewöhnlich kooperativ. (...) Zusammen mit Laura Dern und Jeff Goldblum werden wir immer unsere Jurassic-Familie haben, und Sam wird von uns und seinen vielen Millionen Fans auf der ganzen Welt niemals vergessen werden." Laura, die in dem Film Sams Filmliebe Dr. Ellie Sattler spielte, schrieb: "Sam war mein geliebter Freund fürs Leben (...) Er war ein wahrhaft edler Gentleman. Ich werde dich für immer lieben, Dr. Alan Grant."

Sam Neill hatte in den vergangenen Jahren offen über seinen Kampf gegen eine seltene Form von Krebs gesprochen. Im April hatte er bekanntgegeben, dass er nach einer aufwendigen Behandlung krebsfrei sei. In einem Interview mit dem australischen Sender Channel Seven hatte er zuvor geschildert, wie nah er dem Tod gewesen war, als die Chemotherapie aufgehört hatte zu wirken. Gerettet hatte ihn eine spezielle und kostspielige Behandlungsmethode namens CAR-T-Zell-Therapie, bei der körpereigene Immunzellen genetisch so verändert werden, dass sie Krebszellen erkennen und bekämpfen können. Die Behandlung schlug an – und doch verstarb der Schauspieler überraschend, obwohl er laut der Erklärung seiner Familie zuletzt krebsfrei war.

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Getty Images Sam Neill, Schauspieler

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United Archives GmbH Sam Neill, Laura Dern, Ariana Richards und Joseph Mazzello in "Jurassic Park"

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Getty Images Sam Neill, Dezember 2019