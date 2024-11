Olympia-Gewinnerin Sunisa Lee bald in der Sports Illustrated

Die US-amerikanische Turnerin Sunisa Lee (21) feiert einen aufregenden Karrieresprung, denn sie wird in der Mai-Ausgabe der renommierten "SI Swimsuit" erscheinen. Nachdem sie bei den Olympischen Spielen in Paris mit ihrer Mannschaft eine Goldmedaille sowie zweimal Bronze gewonnen hatte, betritt Suni nun das Modelbusiness. Am Montag wurde offiziell von Sports Illustrated auf Instagram bestätigt, dass die Athletin Teil der kommenden Veröffentlichung sein wird. "Wir stellen Suni Lee vor, die neueste Athletin von Sports Illustrated Swimsuit im Jahr 2025! Suni ist eine der besten Wettkampfturnerinnen, zweifache Olympiasiegerin und eine absolute Inspiration sowohl in der Turnhalle als auch darüber hinaus", heißt es in einem Statement.

Die junge Turnerin zeigte sich ebenfalls überwältigt von ihrem neuen Abenteuer und teilte ihre Freude auch direkt im Netz. "Ist das das echte Leben?", schrieb die 21-Jährige in ihrer Instagram-Story. Für die Sportlerin ist das aber nicht die erste Berührung mit der Modewelt. Seit ihrem Umzug nach New York City im Herbst nach den Olympischen Spielen 2024 hat sich Suni hervorragend an das pulsierende Stadtleben angepasst. Sie beeindruckte unter anderem mit mehreren atemberaubenden Looks auf der New York Fashion Week. Ihre Vorliebe für Mode lässt sie auch gerne in Interviews durchblicken. Gegenüber dem Magazin Glamour gab sie preis, dass Mode für sie eine Möglichkeit sei, sich auszudrücken.

Sunisa Lees Weg zum Erfolg begann bereits mit sechs Jahren, als sie von ihrem Vater John auf einem selbstgebauten Schwebebalken im Hinterhof trainiert wurde. Mit Durchhaltevermögen und Talent stieg sie rasch auf und trat 2019 erstmals auf höchstem Niveau bei Wettkämpfen an. Die junge Turnerin, bekannt für ihre beeindruckenden Leistungen und ihren unermüdlichen Ehrgeiz, begeistert nun nicht mehr nur auf der Turnmatte, sondern auch als Bademodenmodel ihre Fans. Ihre Erweiterung in die Modewelt zeigt einmal mehr, dass sie weit mehr als nur eine herausragende Athletin ist.

Getty Images Sunisa Lee, Sportlerin

Getty Images Sunisa Lee während der New York Fashion Week 2024

