Eminems Ex Kim Scott soll Beamte angegriffen haben

Dramatische Szenen in Michigan: Kim (51) Scott, die Ex-Frau von Rapper Eminem (53), soll bei einem Notfalleinsatz wegen eines mutmaßlichen Suizidversuchs Polizeibeamte angegriffen haben. Laut einem Polizeibericht, den das Portal TMZ veröffentlichte, war sie am 11. Juli gegen 20 Uhr in ihrem Haus in Chesterfield in einem aufgewühlten Zustand, als die Beamten eintrafen. Sie soll sich im Keller befunden haben, stark geblutet haben und die Polizisten angeschrien haben: "Get the f--k out of my house." Als die Beamten versuchten, ihr Handschellen anzulegen, soll sie Widerstand geleistet und einem Polizisten in den Unterarm gebissen haben. Daraufhin wurde ein Taser gegen sie eingesetzt. Während sie aus dem Raum geführt wurde, soll sie dem betreffenden Beamten noch gegen das linke Schienbein getreten haben.

Der Polizist, der auch ihr Blut an sich hatte, musste daraufhin selbst ins Krankenhaus gebracht werden. Kim wurde wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten sowie wegen Widerstands gegen die Verhaftung festgenommen. Kurz zuvor hatten Rettungskräfte die 51-Jährige auf einer Trage aus dem Haus gebracht und ins McLaren Macomb Hospital in Mount Clemens, Michigan, transportiert. In der Notrufaufzeichnung, die TMZ vorliegt, ist zu hören, wie ein Dispatcher die Einsatzkräfte informiert: "Die Anruferin sagt, ihre Tante hat sich das Handgelenk aufgeschnitten und blutet. Sie sitzt gerade auf dem Sofa und hört Musik. Das Messer ist in ihrer Hand und sie gibt es der Anruferin nicht." Der Anruferin soll es schließlich gelungen sein, ihr das Messer abzunehmen, nachdem Kim das Bewusstsein verloren hatte. Ihr aktueller Gesundheitszustand ist weiterhin unbekannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kim in eine solche Situation geraten ist. Bereits im Oktober 2015 war sie in einen Autounfall verwickelt, den sie später selbst als Suizidversuch bezeichnete. Im Juli 2021 wurde sie erneut hospitalisiert, nachdem die Polizei wegen einer suizidgefährdeten Person an ihrem Haus in Michigan gerufen worden war. Kim ist vor allem durch ihre jahrelange, turbulente Beziehung zu Eminem bekannt. Die beiden lernten sich 1988 als Teenager kennen, heirateten 1999 und schieden sich 2001 wieder. 2006 gaben sie sich erneut das Jawort, trennten sich jedoch wenig später endgültig. Ihre Scheidung wurde im Dezember 2006 rechtskräftig. Aus ihrer Verbindung mit Eminem stammt die gemeinsame Tochter Hailie (30) Jade. Dazu adoptierte das Paar Alaina, deren leibliche Mutter Kims Zwillingsschwester Dawn war, die 2016 starb. Außerdem zog das Paar Stevie auf, Kims Kind aus einer anderen Beziehung.

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Getty Images Kim Scott Mathers, 2004

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Imago Eminem mit Kim Scott bei der Release-Party zu "The Marshall Mathers LP" im One 51 Club, New York, am 22. Mai 2000

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Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers im November 2024