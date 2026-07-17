Baker Mayfield öffnet Leben für Netflix-Serie "Quarterback"

Baker Mayfield (31), Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, ist einer der Stars der dritten Staffel der Netflix-Doku "Quarterback", die am 14. Juli startet. Für die Serie ließ der NFL-Profi die Kameras nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch tief in sein Privatleben blicken. Gegenüber Entertainment Weekly verriet er jetzt, dass er der Produktion keinerlei Einschränkungen auferlegt hat: "Ehrlich gesagt, nein", so Baker auf die Frage, ob es Dinge gegeben habe, die nicht gefilmt werden durften. Selbst der Gender Reveal des zweiten Kindes wurde vor den Kameras gefeiert. Neben Baker sind auch seine Frau Emily und Tochter Kova Teil der Doku, die Alltagsmomente der Familie einfängt – von zähen Reha-Abenden bis hin zu einem Ausflug beim New York City Marathon.

Dass Baker überhaupt mitmachte, war keine spontane Entscheidung. Er sei bereits mehrere Jahre in Folge angefragt worden, habe aber zunächst gezögert, weil er Sorgen wegen der Privatsphäre seiner Familie hatte. Erst nachdem ihm frühere Teilnehmer versichert hatten, dass die Dreharbeiten unkompliziert seien, stimmte er zu. Auch Emily musste zunächst überzeugt werden. "Sie war immer jemand, der Kameras scheut", erklärte Baker, aber er habe ihr klargemacht, dass die Doku sie in einem Licht zeigen würde, das alle begeistern werde. Neben seiner eigenen Geschichte verfolgt Baker in der Sendung auch die anderen drei Quarterbacks der Staffel: Jayden Daniels, Joe Flacco und Cam Ward. Besonders Flaccos Wechsel mitten in der Saison habe ihn interessiert, da er selbst Ähnliches erlebt hatte.

Baker spielte sich mit seiner Leistung bei den Bucs in den Mittelpunkt der NFL-Öffentlichkeit. Bevor er 2023 nach Tampa wechselte, hatte er schon einige turbulente Jahre hinter sich – er wurde 2018 als erster Pick im NFL Draft von den Cleveland Browns ausgewählt, nachdem er ein Jahr zuvor die renommierte Heisman Trophy gewonnen hatte. Dass seine Frau Emily von Anfang an skeptisch gegenüber einer Beziehung mit ihm war, thematisiert die Doku ebenfalls: Ein Freund hatte ihr damals geraten, Baker zu googeln – was laut Baker "ein wirklich schlechter Fehler seinerseits" gewesen sei. Heute spricht Baker darüber nur noch schmunzelnd und nennt es "unsere Geschichte", aus der schließlich eine Ehe wurde, die bald ihren siebten Hochzeitstag feiert.

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Getty Images Baker Mayfield, NFL-Star

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Getty Images Baker Mayfield, Quarterback der Tampa Bay Buccaneers

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Instagram / https://www.instagram.com/emilywmayfield/ Emily Wilkinson und Baker Mayfield mit ihrer Tochter Kova Jade