Anspielung auf Baby: Britney Spears sorgt für Spekulationen

Britney Spears (44) sorgt mal wieder für Aufsehen im Netz. Die Sängerin postete auf Instagram eine Slideshow, die mit einem Foto eines Babystramplers begann und damit Spekulationen rund um mögliche Babypläne anheizte. Dazu schrieb die 44-Jährige: "Wenn ihr Glück habt, habe ich jemanden unglaublich Schönes, den ich euch vorstellen möchte… Hoffentlich noch dieses Jahr." Die kryptische Nachricht ließ ihre Fans aufhorchen.

In den weiteren Slides ihrer Social-Media-Galerie waren neben einem alten Foto, auf dem Britney einen ihrer Söhne im Arm hält, auch ein Kunstwerk zu sehen, das eine schlafende Babyfigur in einer Muschel zeigt. Bereits zum Vatertag hatte die Sängerin öffentlich geäußert, sie hoffe, "eines Tages noch ein weiteres Baby" zu bekommen. Ihre aktuellen Zeilen schloss sie mit den rätselhaften Worten "Komme, was wolle" ab.

Britney hat bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Kevin Federline (48): Sean Preston Federline (20) und Jayden James Federline (19). In den vergangenen Jahren war das Verhältnis zwischen der Sängerin und ihren Söhnen zeitweise schwer belastet, doch inzwischen haben sich alle Beteiligten wieder angenähert. Zuletzt machten die beiden jungen Männer gemeinsame Sache, um ihrer Mutter zu helfen: Nach Britneys DUI-Verhaftung Anfang des Jahres drängten sie sie in eine Behandlungseinrichtung. Laut Daily Mail sei das für sie nicht verhandelbar gewesen.

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Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

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Instagram / britneyspears Verschiedene Babyartikel, gepostet von Britney Spears

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Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021