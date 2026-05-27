Little Mix planen Comeback nach vier Jahren ohne Jesy Nelson

Wird es ein Little Mix-Comeback geben – und wenn ja, in welcher Besetzung? Perrie Edwards (32) hat diese Frage jetzt in einem Interview mit dem Magazin Attitude beantwortet und dabei klare Worte gefunden. Für die Sängerin steht fest: Eine Reunion der Girlgroup wird stattfinden, allerdings ohne das ehemalige Mitglied Jesy Nelson (34). "Oh, hundert Prozent. Ich bin bereit und voller Tatendrang", erklärte Perrie auf die Frage, ob Little Mix jemals wieder zusammenfinden werde. Als die Sängerin dann gefragt wurde, ob ein mögliches Comeback als Trio oder als Quartett – also mit Jesy – stattfinden würde, war die Antwort eindeutig: "Als drei. Definitiv als drei."

Damit erteilt Perrie einer Rückkehr von Jesy in die Gruppe eine klare Absage. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass die drei verbliebenen Mitglieder – sie selbst, Jade Thirlwall (33) und Leigh-Anne Pinnock (34) – bereits intern über das Thema Reunion sprechen. "Wir schreiben uns immer und scherzen so: 'Wie lange noch bis zur Reunion? Machen wir das überhaupt? Wann soll es sein?' Ich sage immer: Nennt mir einfach einen ungefähren Zeitrahmen. Sagt mir einfach Bescheid", so Perrie gegenüber dem Magazin. Ein konkretes Datum für eine Rückkehr steht demnach noch nicht fest.

Little Mix hatten sich 2022 eine Auszeit genommen und seither solo gearbeitet. Jesy hatte die Gruppe bereits Ende 2020 verlassen. Leigh-Anne hatte Fans zuletzt bereits bestätigt, dass es eine Reunion geben werde – und dabei auch verraten, dass sie wieder Kontakt zu Jesy aufgenommen hat. Jesy selbst hatte sich Anfang des Jahres zu einer möglichen Annäherung an ihre früheren Bandkolleginnen geäußert. Perries Statement legt nun jedoch nahe, dass ein gemeinsames Comeback der vier Frauen vorerst kein Thema ist.

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Getty Images Die Little-Mix-Mitglieder im März 2019 in London

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ActionPress Perrie Edwards, Jade Thirlwall und Leigh-Anne Pinnock als Little Mix bei den Brit Awards

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Getty Images Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei einer Filmpremiere