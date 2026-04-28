Nach Diebstahl: Jesy Nelson teilt rührenden Zwillingsmoment

Vor wenigen Tagen erzählte Jesy Nelson (34) ihrer Community, dass ihr Auto gestohlen wurde – mitsamt dem medizinischen Equipment ihrer Zwillingstöchter Ocean und Story, die mit nur wenigen Monaten an Spinaler Muskelatrophie Typ 1 leiden. Doch die Sängerin und ihre Mädchen lassen sich davon nicht unterkriegen. Jesy teilt erneut einen warmherzigen Moment mit ihren Babys auf Instagram. In dem Video liegen die Zwillinge nebeneinander auf einer Decke. Sie tragen die gleichen gelben Kleidchen mit Zitronen darauf. Besonders süß: Die beiden halten sich die ganze Zeit an den Händen. "Mein ganzes Herz und meine Seele", schreibt die stolze Mama dazu.

Als wäre das nicht süß genug, legt Jesy am nächsten Tag direkt nach. Sie postet ein neues Video von Töchterchen Story. Darin brabbelt die Kleine fröhlich und spricht dann, wenn auch etwas holprig, das Wort Mama aus. "Story hat zum ersten Mal in ihrem Leben Mama gesagt. Mein Leben ist komplett", meint der Little Mix-Star. Das erste Mal, dass ihr Baby sie Mama nennt, berührt Jesy sichtlich. Im Hintergrund hören die Follower sie vor Glück aufschreien. Diese Augenblicke lassen sie sicher die Ärgernisse der vergangenen Tage wieder vergessen.

Jesy wurde im April 2025 zum ersten Mal Mutter. Nach einer Risikoschwangerschaft kamen die beiden nach 31 Wochen und fünf Tagen zur Welt. "Es ging alles so schnell, aber wir sind so gesegnet, dass sie hier bei uns sind – gesund und kämpferisch! Wir haben uns noch nie so verliebt gefühlt", verkündete die 34-Jährige zu dem Zeitpunkt auf Instagram. Anfang des Jahres machte sie dann die Diagnose ihrer Kinder öffentlich. Nach der Geburt hätten die Babys eine Zeit auf der Intensivstation verbracht. Wieder zu Hause sei Jesy dann aufgefallen, dass die beiden ihre Beine weniger bewegen als erwartet. Als dann auch Probleme beim Füttern zunahmen, ging es erneut auf einen Ärzte-Marathon. Die genetisch bedingte Krankheit SMA wird vermutlich zur Folge haben, dass die Mädchen nicht laufen können, die Kopfkontrolle nicht zurückerlangen und ganz grundlegende Probleme mit der Muskulatur haben werden, die unter anderem die Atmung beeinträchtigen können.

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Getty Images Jesy Nelson, Sängerin

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Instagram / jesynelson Jesy Nelsons Zwillinge Ocean und Story im April 2026

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Instagram / jesynelson Jesy Nelson schiebt den Kinderwagen mit ihren Zwillingen, 2025