Prinz Harry verrät: Diese Show lieben Archie und Lilibet

Obwohl Prinz Harry (41) mit seiner Familie in den USA lebt, schauen seine Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) offenbar noch immer britisches Fernsehen. Das verriet Harry während seines Besuchs in Großbritannien, wo er für die Invictus Games auf Tour war und dabei in der ITV-Sendung "This Morning" zu Gast war. Moderatorin Alison Hammond war sichtlich überrascht, als Harry ihr gestand: "Meine Kinder lieben Junior Bakeoff." Auf ihre ungläubige Nachfrage antwortete er: "Absolut. Und ich liebe es auch." Als kleinen Seitenhieb fügte er hinzu: "Es ist weitaus besser als die Erwachsenenversion."

Neben der Leidenschaft für das Backshow-Format plauderte Harry auch noch etwas anderes über seinen siebenjährigen Sohn aus. Beim Besuch des Birmingham Children's Hospital, wo der Herzog von Sussex als Schirmherr der britischen Wohltätigkeitsorganisation WellChild zu Gast war, traf er den zwölfjährigen Alec Hill. Gegenüber dem Jungen und seinen Eltern schwärmte Harry von Archie: "Wisst ihr, wer von Lego besessen ist? Mein Sohn Archie – und er ist ein Meisterbauer." Harrys Frau Meghan Markle (44) sowie Archie und die fünfjährige Lilibet begleiteten ihn auf diesem Teil der Reise nicht. Berichten zufolge sind Meghan und die Kinder später in der Woche nach Großbritannien nachgereist – allerdings ohne öffentliche Auftritte, so das Magazin People.

Harry und Meghan sind bekannt dafür, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Fotos von Archie und Lilibet teilen sie in den sozialen Medien nicht. Hin und wieder gewähren die beiden aber dennoch kleine Einblicke ins Familienleben. So sprach Harry erst vor Kurzem im Podcast "Hasan Minhaj Doesn't Know" darüber, wie seine Kinder seine Arbeit wahrnehmen. "Sie wissen, dass wir anderen Menschen helfen, aber sie kennen nicht die Hintergründe", erklärte er.

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Getty Images Prinz Harry besucht das Australian War Memorial in Canberra im April 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026