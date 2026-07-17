"Pada"-Rapper Desiigner wegen häuslicher Gewalt festgenommen

Rapper Desiigner sitzt erneut hinter Gittern: Der Musiker wurde am Dienstag in South Carolina festgenommen und laut dem Promiportal TMZ in ein Gefängnis eingeliefert. Aus den nun vorliegenden Behördenunterlagen geht hervor, dass der "Panda"-Interpret weiterhin in Gewahrsam ist. Ihm wird demnach häusliche Gewalt zweiten Grades vorgeworfen. Zusätzlich sollen gleich mehrere Vorfälle von mutwilliger Beschädigung eine Rolle spielen. Insgesamt geht es um drei Anklagepunkte rund um Tiere oder persönliches Eigentum – und um Schäden in Höhe von umgerechnet bis zu 8.750 Euro.

Die Unterlagen listen neben dem Vorwurf häuslicher Gewalt drei Anklagen wegen "vorsätzlicher Beschädigung eines Tieres oder von Privateigentum" auf. Zwei dieser Vorwürfe sowie die Anschuldigung der häuslichen Gewalt werden ohne Kaution geführt, bei einem der Sachschadenspunkte wurde eine Kaution von rund 1.300 Euro festgesetzt. Was sich konkret zugetragen haben soll, ist bislang nicht bekannt. Der Moderator des Portals erklärt, dass die Polizei in den Dokumenten keine näheren Details zu einem möglichen Tatort oder zu beteiligten Personen aufführt. Desiigners Umfeld sei um eine Stellungnahme gebeten worden, habe bis jetzt aber nicht reagiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Desiigner mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits vor einigen Monaten berichtete das Portal von einer Festnahme wegen häuslicher Gewalt dritten Grades nach einem angeblichen Streit mit der Mutter seines Kindes. Laut Polizeibericht soll die Frau damals angegeben haben, der Rapper habe sie während eines Streits gepackt, ihre Jogginghose zerrissen und sie zu Boden gestoßen. Später kam er gegen Zahlung einer Kaution von 1.300 Euro frei. 2023 war der Musiker zudem wegen unsittlicher Entblößung auf einem internationalen Flug angezeigt worden. Abseits seiner juristischen Probleme wurde Desiigner ursprünglich mit seinem Hit "Panda" weltweit bekannt, der ihn schlagartig an die Spitze der Charts und ins Rampenlicht der Rap-Szene katapultierte.

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Getty Images Desiigner im Oktober 2016 in New York

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Getty Images Desiigner, US-amerikanischer Rapper

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Getty Images Desiigner im Januar 2023

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Was glaubt ihr: Wie wirkt sich die erneute Festnahme auf Desiigners Karriere aus? Klarer Karriereknick – das bleibt haften. Er kann ein Comeback schaffen, wenn alles aufgeklärt ist. Ich trenne Musik und Künstler – die Streams laufen weiter. Ergebnis anzeigen