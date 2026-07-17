Giovanni Zarrella ging früher regelmäßig "Frauen jagen"

Bröckelt jetzt das Saubermann-Image von Schlagerstar Giovanni Zarrella (48)? Der gebürtige Schwabe gilt heute als der Prototyp des treuen Ehemanns und perfekten Schwiegersohns, doch sein ehemaliger Bro'Sis-Bandkollege Faiz Mangat (45) zeichnet nun ein völlig anderes Bild. Laut oe24 erinnert sich Faiz noch allzu gut an die wilden Anfangsjahre nach dem gemeinsamen Erfolg bei der ProSieben-Castingshow Popstars und behauptet: Giovanni und er seien damals regelmäßig komplett betrunken durch die Clubs getingelt und "am Jagen" nach Frauen gewesen.

In einem Video beschreibt Faiz, wie sich die beiden Musiker damals gegenseitig anstachelten, bis es kein Halten mehr gab. Der Alkoholpegel sei bei den exzessiven Partys regelmäßig so hoch gestiegen, dass sich die beiden Bandkollegen einmal vor Publikum sogar auf den Mund küssten. Dass Giovanni früher kein Kind von Traurigkeit war, bestätigte der Sänger kürzlich sogar selbst im Fernsehen: Bei seinem Junggesellenabschied in Prag floss der Alkohol in Strömen, bis Giovanni am Ende in Handschellen gefesselt vor einer Stripperin saß.

Heute scheint von dem feierwütigen Partyhengst nicht mehr viel übrig zu sein. Giovanni präsentiert sich als verantwortungsvoller Familienvater und führt mit Ehefrau Jana Ina Zarrella (49) ein vordergründig harmonisches Leben im Scheinwerferlicht. Die Moderatorin weicht ihm seit den Bro'Sis-Anfängen nicht von der Seite. Und Giovanni selbst suchte auch schon immer die große Bühne: Bereits als Teenager mogelte er sich mit einem gefälschten Manager-Anruf zu seinem ersten Auftritt. Die wilden Enthüllungen von Faiz zeigen nun aber, dass unter der perfekten Fassade von Giovanni einst offenbar ein echter Partyproll steckte.

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Imago Giovanni Zarrella im März 2008 in Köln

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ActionPress Bro'Sis bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala, 2001

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Stars