Schwangere Barbara Palvin kämpft mit altem Schlankheitsdruck

Barbara Palvin (32) spricht offen über die Schattenseiten ihrer Schwangerschaft. Im Podcast "Wildmen", den ihr Ehemann Dylan Sprouse (33) gemeinsam mit Brendan Columbus moderiert, erzählte das Model jetzt freimütig, wie es ihr während der aktuellen Zeit wirklich geht. Die 32-Jährige befindet sich aktuell im dritten Trimester und gab zu, sich manchmal schuldig zu fühlen, "weil ich die Schwangerschaft nicht so sehr genieße wie viele andere Frauen da draußen". Besonders die schnelle Gewichtszunahme macht ihr zu schaffen – und weckt dabei alte Dämonen aus ihrer Vergangenheit in der Modewelt.

Die Ungarin schilderte, wie sie zu Beginn der Schwangerschaft ins Grübeln geriet, als ihr Körper sich veränderte, bevor ein Babybauch sichtbar wurde. "Die Zahl auf der Waage ging wirklich sehr schnell nach oben, meine Arme wurden dicker. Man hat noch gar keinen Babybauch, aber der Bauch ist größer und die Hosen passen nicht mehr. Ich geriet in einen Teufelskreis", erklärte sie im Podcast. Diese Erfahrungen rissen alte Wunden auf, die aus ihren Jahren als Topmodel stammen. Bereits mit 13 Jahren hatte sie in der Branche angefangen – und wurde schon mit 17 regelmäßig aufgefordert, abzunehmen. "Ich habe mich bereits daran gewöhnt, ständig Kommentare über meinen Körper zu bekommen. Von meiner Agentur, von der Branche insgesamt: Nimm ab, sei dünner, mach das, mach jenes. Ich habe das alles versucht. Ich habe Diät gemacht. Ich habe mich gesund ernährt", erinnerte sie sich. Als sie 2018 bei der "Victoria's Secret Fashion Show" als angeblich erstes Plussize-Model lief, sei das für sie ebenfalls belastend gewesen – nicht wegen der Bezeichnung an sich, sondern weil sie sich selbst nie in dieser Kategorie gesehen hatte, nachdem sie sich "wirklich gequält" hatte, in eine andere zu passen.

Während der Pandemie hatte Barbara die Möglichkeit, eine Auszeit vom Modeln zu nehmen und eine gesündere Beziehung zu ihrem Körper und zum Essen zu entwickeln. Dass die Schwangerschaft nun dennoch wieder alte Gedankenmuster hervorruft, überrascht sie nach eigenen Angaben nicht. Umso wichtiger ist ihr die Unterstützung ihres Mannes Dylan, den sie 2023 heiratete. "Genau dann ist es wichtig, dass man einen guten Partner hat. Dylan war da und hat mich jedes einzelne Mal daran erinnert, dass wir Leben erschaffen", erklärte sie im Podcast. Dort verriet das Paar außerdem eine weitere freudige Neuigkeit: Es erwartet ein Mädchen.

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Getty Images Barbara Sprouse und Dylan Sprouse bei der Premiere von "Histoires Parallèles (Parallel Tales)" beim 79. Festival de Cannes

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Backgrid Barbara Palvin, Juni 2026

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Backgrid Barbara Palvin und Dylan Sprouse, Juni 2026