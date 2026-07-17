Sie verteidigte Danni: Ennesto Monté schießt gegen Joelina

Der Dauerstreit zwischen Daniela Büchner (48) und Ennesto Monté (51) bekommt eine neue Dimension. Nachdem sich Dannis Tochter Joelina Karabas (26) öffentlich auf die Seite ihrer Mutter gestellt und Ennesto für angeblich offene Rechnungen kritisiert hatte, schlägt der Realitystar nun auf Instagram zurück – und richtet seine Botschaft direkt an die 26-Jährige. Er stellt die Frage in den Raum, ob Joelina überhaupt aus freien Stücken handelt: "Ich finde es immer grenzwertig, wenn sich Kinder in etwas einmischen, worauf sie überhaupt keine Lust haben, aber gezwungen werden, sich einzumischen", so Ennesto.

Besonders pikant: Der Sänger erinnert Joelina an eine Zeit, in der er nach eigenen Angaben auf ihrer Seite stand. "Dass gerade du dich meldest, finde ich ein bisschen strange, ganz ehrlich. Weil du standest in der Küche, Tausende Male, und hast deine Mutter gefragt: 'Was habe ich jetzt getan?' Und ich war derjenige, der dich immer verteidigt hat und mit deiner Mutter wegen euch Kindern gestritten hat", erklärte er auf Instagram. Joelina hatte zuvor kommentiert: "Vielleicht sollte er einfach mal seine offenen Rechnungen bezahlen und weniger in die Kamera reden." Beim Thema Geld geht es offenbar um die Kosten eines Gerichtsverfahrens, das Danni gegen ihren Ex gewonnen hatte, nachdem dieser schwerwiegende Behauptungen über sie und ihren verstorbenen Mann Jens Büchner (†49) verbreitet haben soll. Daneben beharrt Ennesto darauf, dass eigentlich Danni ihm Geld schulde – für TV-Shows, auf die er ihrer Bitte zufolge verzichtet habe, während sie selbst einen Vertrag für Goodbye Deutschland unterschrieben habe.

Der Zwist zwischen Danni und Ennesto zieht sich schon seit Jahren hin. Das einstige Paar hatte nicht nur privat, sondern auch beruflich eine gemeinsame Geschichte. Joelina hatte sich im Rahmen der jüngsten Eskalation in einem Instagram-Kommentar klar auf die Seite ihrer Mutter gestellt. Danni ist Mutter von fünf Kindern und war zuvor mit dem 2018 verstorbenen Mallorca-Auswanderer Jens Büchner verheiratet, den viele aus der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" kennen.

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Collage: Imago, ActionPress Collage: Ennesto Monté und Joelina Karabas

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Imago Ennesto Monte, Juli 2025

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Thomas Schröer / Future Image / ActionPress Daniela Büchner und Joelina Karabas bei dem "Sweet House of Horror 2" Event