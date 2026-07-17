Hunter Doohan lebt homosexuelle Ehe ganz offen

Hunter Doohan (32) hat keine Scheu, sein Privatleben in der Öffentlichkeit zu teilen. Im Gespräch mit dem Magazin People sprach der Schauspieler jetzt offen darüber, wie er als geouteter Mann in Hollywood lebt. "Ich kann mir einfach nicht vorstellen, mein Leben auf eine andere Weise zu führen. Sich zu verstecken wäre einfach schrecklich", sagte der 32-Jährige. Hunter ist seit Juni 2022 mit seinem Ehemann Fielder Jewett verheiratet. Die beiden hatten sich zuvor über die Dating-App Tinder kennengelernt. Ein besonderes Detail der Hochzeit: Die Trauzeremonie leitete kein Geringerer als Bryan Cranston (70), mit dem Hunter in der Serie "Your Honor" zusammengearbeitet hat.

Gegenüber People beschrieb Hunter das offene Leben an der Seite seines Mannes als "echten Segen". Dass er damit auch für andere Menschen ein Vorbild sein könne, authentisch und stolz zu leben, "überwiegt bei weitem jedes gelegentlich negative Erlebnis dabei", so der Schauspieler. Fielder, der als Produzent arbeitet, sei ihm während seiner wachsenden Karriere eine enorme Stütze. "Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir schon so lange zusammen sind, bevor all das wirklich passiert ist", erklärte Hunter und ergänzte: "Als ich ihn kennenlernte, erzählte ich ihm aufgeregt, für welche Kurzfilme ich gerade vorspreche." Neben seiner Beziehung habe er in Los Angeles auch endlich einen festen Freundeskreis gefunden, der ihm das Gefühl gebe, wirklich verwurzelt zu sein – etwas, mit dem er nach eigener Aussage lange gekämpft habe.

Schon kurz nach seiner Hochzeit hatte Hunter bei einem Auftritt im Podcast "Keep It" liebevoll über Fielder gesprochen. "Er ist so eine Art Allround-Nerd", sagte er damals. "Er liest und schaut ständig irgendwas und ist so klug. Wir gehen zu Quiz-Abenden und ich sitze einfach da, lächle und schaue zu, wie er das Spiel für uns gewinnt." Die Verlobung der beiden hatten sie bereits im Dezember 2020 öffentlich gemacht. Derzeit ist Hunter in dem Horrorfilm "Evil Dead Burn" zu sehen, dem sechsten Teil der gleichnamigen Filmreihe.

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Getty Images Hunter Doohan bei der Premiere und Vorführung von Prime Videos "Motorheads" im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

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Getty Images Hunter Doohan und Fielder Jewett bei COSF’s Aspen Snow Ball Gala im St. Regis Aspen Resort, 8. Februar 2025

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Getty Images Guest und Hunter Doohan bei der Vanity Fair x Instagram "Vanities: A Night for Young Hollywood" im Bar Marmont, Los Angeles