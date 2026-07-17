Foto von Charles Meltons Baby mit seinen Co-Stars begeistert

Charles Melton (35) gewährt seinen Fans seltene Einblicke in sein neues Leben als Vater. Der Schauspieler teilte jetzt auf Instagram eine Reihe von Familienfotos, auf denen seine vier Monate alte Tochter zu sehen ist. Das Mädchen wurde im März von seiner Freundin, der Regisseurin und Fotografin Camille Summers-Valli, zur Welt gebracht. Das Gesicht und der Name des Babys bleiben aber weiterhin privat – auf den Bildern wird der Kopf der Kleinen mit Emojis verdeckt. Schlicht "Moderne Elternschaft" schrieb Charles zu dem herzerwärmenden Beitrag.

Besonders ein Foto sorgt in den Kommentaren für Begeisterung: Darauf ist die Tochter des Schauspielers gemeinsam mit seinen Filmkollegen Kit Connor (22), Joseph Quinn (32) und Will Poulter (33) zu sehen, die alle drei in dem Film "Warfare" mitspielen. Will hält dabei das Baby im Arm, Kit steht neben ihm, Joseph dahinter – alle drei strahlen in die Kamera. "Die 'Warfare'-Crew mit deinem Baby ist zu süß", schrieb ein Fan, ein anderer kommentierte: "Sie hat das große Los gezogen, was ihre Onkel angeht!" Auf einem weiteren Bild ist Charles selbst mit seiner Tochter auf der Schulter zu sehen, auf einem anderen posiert die junge Familie als Dreiergruppe für ein Spiegel-Selfie.

Auch Camille hat sich inzwischen öffentlich über ihre neue Rolle als Mutter geäußert. In einem Instagram-Post schrieb sie kürzlich: "Man hatte mich gewarnt, dass ich weicher werden würde. Ich hatte mir selbst gesagt, ich würde anfangen, bequeme Schuhe zu tragen. Mutterschaft verändert dich, sagten sie, herablassend. Dann habe ich geboren." Und weiter: "Meine Tochter jeden Tag zu versorgen, durch den Schlafmangel, die Mahlzeiten und die bedingungslose Liebe durchzuarbeiten, hat mich zu einem besseren Menschen gemacht, als ich je zu sein gedacht hatte." Bereits im April hatte Charles in der Sendung "Live with Kelly and Mark" mit einem Augenzwinkern erklärt, sein Schlafmangel liege weniger an seiner Tochter als an japanischen Anime-Serien, die er bis vier Uhr morgens schaue.

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Instagram / melton Charles Melton mit seiner Tochter, Juli 2026

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Instagram / melton Kit Connor, Joseph Quinn und Will Poulter mit Charles Meltons Baby, Juli 2026

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Instagram / melton Charles Melton mit Freundin Camille Summers-Valli und ihrem Baby, Juli 2026