Warum Königin Camilla mit 79 Jahren erst richtig aufdreht

Während die meisten Frauen ihres Alters den wohlverdienten Ruhestand genießen, dreht Königin Camilla (79) mit 79 Jahren erst so richtig auf. Die Ehefrau von König Charles III. (77) feiert am 17. Juli ihren Geburtstag – und zeigt dabei keinerlei Anzeichen, kürzer zu treten. Ganz im Gegenteil: Ihr Terminkalender ist so voll wie nie zuvor. Ihr guter Freund Gyles Brandreth (78), Autor und Moderator, erklärte gegenüber dem Magazin Hello!: "Genau dann, wenn alle anderen anfangen herunterzufahren, müssen sie [der König und die Königin] hochfahren. Man könnte denken, sie könnte ein bisschen langsamer machen, aber sie müssen das Tempo steigern. Ich habe jedoch nie den Eindruck, dass sie es widerwillig tut." Zuletzt war die Königin unter anderem in Wimbledon und beim Royal Ascot zu sehen und begleitete Charles auf dem Staatsbesuch in den USA.

Die Autorin Catherine Mayer, die Camilla durch ihre Arbeit mit der Women of the World Foundation kennt, beschreibt sie gegenüber Hello! als stille Macht hinter dem Thron: "Sie ist die Person, die ihn aus einer dunklen Stimmung in helles Sonnenlicht bringen kann." Weiter sagt Catherine: "Vor langer Zeit hat Charles entschieden, dass Camilla nicht verhandelbar in seinem Leben ist – nicht nur, weil er mit ihr glücklicher ist, sondern weil sie so essenziell für ihn ist, dass er wirklich nur mit voller Kapazität funktioniert, wenn sie ein Teil seines Lebens ist." Camilla stand Charles auch kürzlich zur Seite, als er Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) samt ihrer Kinder Archie und Lilibet zum Tee auf Highgrove einlud. Dass Harry sie in seinen Memoiren einst als "gefährlich" bezeichnet hatte, hielt die Königin nicht davon ab, bei dem Treffen dabei zu sein.

Geburtstage selbst sieht Camilla offenbar eher entspannt. Laut Gyles nutzt sie diese Anlässe am liebsten, um Zeit mit ihren Kindern Tom Parker Bowles (51) und Laura Lopes (48) sowie ihren Enkeln zu verbringen. "Ich glaube nicht, dass sie Geburtstage als große Sache betrachtet, aber die Familie ist ihr sehr wichtig, das ist also ihre Art zu feiern", sagt er. Auf den bevorstehenden 80. Geburtstag angesprochen, reagierte sie mit einer Grimasse. Erstaunlich ist, wie die Königin im Laufe der Jahre das Bild der Öffentlichkeit von ihr grundlegend verändern konnte – von der einst als "dritte Person" in Charles' erster Ehe bezeichneten Frau hin zu einer der tragenden Säulen der Monarchie.

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Getty Images Queen Camilla 2026

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Imago König Charles und Königin Camilla in London an seinem 77. Geburtstag, November 2025

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Getty Images König Charles III. und Königin Camilla, USA-Staatsbesuch am 30. April 2026