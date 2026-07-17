Nina Botts Sohn von fremdem Berner Sennenhund angesprungen

Für Nina Bott (48) wurde ein ganz normaler Dienstag in Hamburg-Eppendorf zum Schockmoment. Die Schauspielerin und Moderatorin war mit ihrem fünfjährigen Sohn unterwegs, als der Kleine die letzten 400 Meter nach Hause zu Fuß zurücklegen wollte. Auf einer verkehrsberuhigten Straße ohne Gehweg lief ihm plötzlich ein Mann mit einem großen Berner Sennenhund entgegen. Der Junge lief an den beiden vorbei – und der Hund sprang ihn an. Wie Nina ihren Instagram-Followern schilderte, blieb ihr Sohn zum Glück unverletzt: "Er hat ihn nur mit dem Fell erwischt. Nicht mit den Tatzen. Er hat ihn nicht umgeschubst. Es ist eigentlich nichts passiert. Zum Glück."

Was die Schauspielerin jedoch besonders aufwühlte, war die Reaktion des Hundehalters. Anstatt sich zu entschuldigen, machte dieser ihrem Sohn einen Vorwurf: Der Junge hätte Abstand halten müssen. Nina konfrontierte den Mann damit, dass er seinen Hund hätte kürzer nehmen oder zur Seite gehen können – doch der Hundehalter zeigte kein Einsehen. "Mich beschäftigt das seitdem total und finde, man ist für sein Tier verantwortlich", erklärte sie in dem Reel. Nach eigenen Angaben konnte Nina deshalb kaum schlafen und ihr "Herz pocht immer noch". Die Geschichte endete jedoch mit einem unerwarteten Lacher: Vor Aufregung riss ihr die Hose – und das zeigte sie ihrer Community mit einem Schmunzeln.

Nina selbst besitzt einen eigenen Hund und betonte, dass sie bei ihrem Tier stets darauf achte, andere nicht zu gefährden. Als Mutter von drei Kindern ist ihr das Thema Verantwortung und Fürsorge ohnehin ein besonderes Anliegen. Erst vor wenigen Monaten hatte die 48-Jährige auf Instagram emotionale Worte über das Muttersein geteilt und dabei offen ausgesprochen, wie tief ihr Verantwortungsgefühl gegenüber ihrem Nachwuchs geht und dass sie als Mama immer für ihre Kinder da sein möchte.

Anzeige Anzeige

Imago Nina Bott bei der Jubiläumsparty 40 Jahre bonprix im Curio Haus, Hamburg, 25.06.2026

Anzeige Anzeige

Imago Nina Bott bei "Knack den Krebs" im Miniaturwunderland Hamburg, 25.02.2026

Anzeige Anzeige

Imago Bei der 15. Alsterhaus Christmas Shopping Night 2025: Nina Bott im Alsterhaus, Hamburg