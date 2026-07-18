Baseballteam wirbt mit Pat McAfees Mugshot für Spielbesuch

Pat McAfee (39) wird zum unfreiwilligen Werbegesicht: Ein Baseballteam aus Indiana kramt sein altes Polizeifoto heraus, um Fans ins Stadion zu locken. Die Dubois County Bombers aus Huntingburg warben jetzt auf Facebook für ihren speziellen Themenabend "Gewinne einen klapprigen Gebrauchtwagen!" – und packten dazu die Story von Pats legendärer Festnahme im Jahr 2010 aus. Damals war der frühere Colts-Punter in Indianapolis verhaftet worden, nachdem er angeblich frühmorgens betrunken im Kanal geschwommen sein soll. Passend zu der Anekdote verlost der Club nun genau das ausrangierte Polizeiauto, mit dem der Sportstar damals ins Präsidium gebracht worden sein soll, an einen glücklichen Zuschauer im Stadion.

In ihrem Post erklärten die Bombers, dass der frühere Indianapolis-Police-Ford-Interceptor nach seinem Dienstende komplett umgebaut worden sei – auf die Rückbank wurden zwei riesige Werkzeugkisten montiert. "Warum? Wir haben absolut keine Ahnung", scherzte das Team im Netz und kündigte an, dass ein Fan dieses "Stück Indiana-Geschichte" nach dem Spiel mit nach Hause nehmen werde. Begleitet wurde der Beitrag von Pats altem Fahndungsfoto. Zur Erinnerung: Im Oktober 2010 war der Footballstar in Broad Ripple, einem Ausgehviertel von Indianapolis, gegen 5.15 Uhr morgens nass und ohne Shirt aufgegriffen worden. Sein Blutalkoholwert lag laut Polizei damals bei 0,15 Prozent, fast doppelt so hoch wie der dortige Grenzwert. Die Indianapolis Colts sperrten den Punter daraufhin für ein Spiel, Pat schloss später eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft, um eine Anklage zu vermeiden.

Pat, der heute als TV-Experte und Moderator von Formaten wie "College Gameday" bekannt ist, nimmt die späte Aufmerksamkeit für seinen Ausrutscher von damals gelassen. Auf X wandte er sich mit einem Augenzwinkern an die Bombers und bat: "Könnten wir bitte irgendwo das Wort 'angeblich' zu dem Kanalschwimmen hinzufügen?" Der ehemalige NFL-Profi, der erst kürzlich erste Details über Taylor Swift (36) und Travis Kelces (36) Hochzeit verriet, erinnerte sich zudem daran, in einen "Paddy Wagon" gesteckt worden zu sein, nicht in den nun verlosten Ford-Interceptor. Die Mannschaft aus Huntingburg blieb in ihrem Post jedoch bei ihrer Version und schrieb, ihre "historische Recherche" spreche für genau dieses Fahrzeug. Für Pat, der seine Fehler von damals bereits kurz nach dem Vorfall öffentlich eingestanden hatte und sich bei Team und Familie entschuldigte, ist die Geschichte längst Teil seiner Vergangenheit – und wird nun in Indiana mit einem humorvollen Gewinnspiel noch einmal aufgekocht.

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Imago Pat McAfee beim College Football Playoff-Viertelfinale im Rose Bowl in Pasadena, Januar 2026

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Imago Pat McAfee bei ESPN College GameDay vor Oregon gegen Indiana in Atlanta, Januar 2025

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Mai 2026

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