"Sister Wives"-Star Maddie bricht radikal mit ihrer Kindheit

Maddie Brown ist als Tochter von Janelle Brown (57) und Kody Brown (57) in einem polygamen Haushalt aufgewachsen – und hat sich fest vorgenommen, es ihren eigenen Kindern ganz anders zu machen. Die 30-jährige "Sister Wives"-Bekanntheit hat sich via Instagram offen zu ihrer Kindheit geäußert und dabei eine klare Liste aufgestellt, was ihre Kinder zu Hause niemals erleben sollen. "Ich wusste mit 13 Jahren, dass ich nicht das Leben führen wollte, das ich lebte", schrieb Maddie in dem Post. "Ich konnte meine Umstände damals nicht ändern, aber ich konnte mit absoluter Gewissheit entscheiden, was ich mitnehmen und was ich zurücklassen würde."

In ihrem Beitrag stellte Maddie klar, welche Grundsätze für das Zuhause gelten, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Caleb Brush aufgebaut hat: "Keine Instabilität, wo Stabilität sein sollte. Keine Angst, wo Sicherheit sein sollte. Keine Geheimnisse, wo Ehrlichkeit sein sollte. Kein Chaos, das als normal getarnt wird." Laut eigener Aussage hat sie sich diese Regeln schon festgelegt, bevor ihre Kinder überhaupt geboren wurden. Dazu erklärte sie: "Es erfordert viel Absicht, Muster nicht zu wiederholen. Es ist nicht natürlich. Es ist etwas, das ich lernen musste und etwas, das ich immer wieder neu wählen muss – besonders an den schwierigen Tagen."

Maddie ist eines von 18 Kindern, die Kody mit vier verschiedenen Frauen hat. Als "Sister Wives" im Jahr 2010 bei TLC startete, war Kody mit Meri Brown (55), Janelle und Christine Brown (54) verheiratet und warb gleichzeitig um Robyn Brown, die später seine vierte Ehefrau wurde. Inzwischen haben sich drei der vier Frauen von ihm getrennt: Christine verkündete Ende 2021 ihre Trennung, Janelle folgte Ende 2022, und Meri gab Anfang 2023 das Ende ihrer Beziehung bekannt. Maddie selbst heiratete Caleb im Juni 2016 und hat mit ihm vier Kinder.

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Instagram / madison_rose11 Madison Brush, Tochter von Kody und Janelle Brown

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Instagram / madison_rose11 Caleb und "Sister Wives"-Bekanntheit Madison Brush

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Instagram / janellebrown117 Kody Brown und Janelle Brown im Jahr 2018

Instagram / madison_rose11 Madison Brush mit Ehemann Caleb und ihren vier Kindern

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