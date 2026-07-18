Kroy Biermann wirft Ex-Frau Kim Zolciak Kindesmissbrauch vor

Neuer Zoff bei Kim Zolciak (48) und ihrem Ex-Mann Kroy Biermann: In neuen Gerichtsdokumenten, die Us Weekly vorliegen, behauptet Kroy, die gemeinsamen Kinder würden durch Kim unter "andauerndem seelischem Missbrauch" leiden. Der frühere Football-Profi wendet sich damit an ein Gericht in Georgia, wo seit der Trennung des Ex-Paares über das Sorgerecht gestritten wird. Konkret geht es um die vier gemeinsamen Kinder KJ, Kash sowie die Zwillinge Kaia und Kane, für die Kroy derzeit per einstweiliger Anordnung das alleinige Sorgerecht hat. Trotzdem fordert Kim eine Notfallanhörung, um diese Regelung zu kippen – doch genau das will Kroy jetzt verhindern.

Laut den Dokumenten stimmt Kroy zwar zu, dass eine "echte Notlage" für die Kinder bestehe, macht dafür aber nicht sich selbst, sondern Kim verantwortlich. Diese wiederum greift in bereits zuvor eingereichten Unterlagen Kroys Erziehung massiv an. Sie behauptet, dass sie ständig von den Kindern kontaktiert werde, während diese beim Vater sind, weil sie Hunger hätten oder krank seien und Medizin bräuchten. Ein Kind sei sogar "wilden, wutgeladenen Tiraden" des Vaters ausgesetzt gewesen. Ihre bisherige Niederlage vor Gericht erklärt Kim mit einer aus ihrer Sicht "fehlerhaften Untersuchung" durch den Vormund. Sie warte nun auf einen regulären Gerichtstermin, um "endlich die Wahrheit präsentieren" zu können.

Kim und Kroy hatten 2023 nach über einem Jahrzehnt Ehe die Scheidung eingereicht, kurz darauf noch einmal einen Versöhnungsversuch gestartet, bevor die Trennung wenige Monate später endgültig wurde. Bekannt geworden war Kim vor allem durch die Realityshow "The Real Housewives of Atlanta" und das spätere Familienformat "Don’t Be Tardy", in dem auch Kroy und die Kinder im Mittelpunkt standen. Neben den vier gemeinsamen Kids ist Kim außerdem Mutter der erwachsenen Töchter Brielle und Ariana aus früheren Beziehungen, die über die Jahre ebenfalls regelmäßig in ihren TV-Projekten zu sehen waren.

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Getty Images Kroy Biermann und Kim Zolciak in Yonkers, 6. Mai 2017

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Instagram / kimzbiermann Kim Zolciak, Realitystar

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Frederick M. Brown/Getty Images Kim Zolciak-Biermann in Pasadena